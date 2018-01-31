Программа предусматривает комплекс мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения и улучшение качества дорожного покрытия. В соответствии с требованиями проекта, к концу 2018 года доля дорог Ижевской агломерации, находящихся в нормативном состоянии, должна вырасти с 46 до 53 процентов. Для этого дорожникам предстоит отремонтировать 58 объектов, в том числе 43 участка улиц города Ижевска и 15 республиканских трасс, общей протяженностью 109,7 км. В случае выделения дополнительного финансирования из федерального бюджета эта цифра может увеличиться до 190 км.
Перечень объектов ремонта на 2018 год размещён на сайте Миндортранса Удмуртии в разделе «Безопасные и качественные дороги», а также в соответствующей группе ВКонтакте.
В соответствии с новыми требованиями Росавтодора, программа содержит списки не только обязательных, но и «сверхплановых» объектов, которые могут быть отремонтированы за счет экономии по результатам торгов или в случае выделения дополнительного финансирования.
«Опыт участия Удмуртии в приоритетном проекте «Безопасные и качественные дороги» в 2017 году показывает – проведение конкурентных торгов и использование правильных технологий позволяет строить и ремонтировать дороги качественно и при этом экономично. Ряд регионов, в том числе и Удмуртия, сэкономили в результате проведения торгов серьёзные суммы, которые были использованы для расширения списка отремонтированных дорог. На этой хорошей региональной практике основано новое требование – утвердить уже в начале года списки объектов ремонта сверх базовой программы», - прокомментировал Председатель Правительства Удмуртской Республики Ярослав Семёнов.
В Удмуртии дополнительный перечень попали автотрасса «Якшур-Бодья – Шаркан», а также ижевские улицы Цветочная, Архитектора Берша и проезд Колосковый.
Ярослав Семёнов обратил внимание, что последние два объекта стали лидерами голосования, проведенного на сайте Миндортранса Удмуртии в октябре прошлого года. А самый упоминаемый объект на карте «Убитых дорог» Общероссийского народного фронта – улица Вадима Сивкова – попала в основной список. Также в этом году будут отремонтированы дороги микрорайона Костина мельница – благодаря активности жителей сроки ремонта улиц Ялтинская и Аграрная перенесены с 2023 года на 2018 год.
Как пояснил руководитель регионального Миндортранса Алексей Горбачев, согласование региональной программы – это важный этап реализации проекта. «Следующим шагом станет подписание соглашения с Росавтодором о предоставлении трансферта из федерального бюджета, которое мы планируем заключить в феврале. В настоящий момент активно ведётся работа по составлению конкурсной документации на объекты текущего года. Благодаря такому подходу, мы сможем выйти на торги ранней весной и приступить к работам, как только позволят погодные условия», - добавил профильный министр.
Напомним, что Удмуртская Республика является активным участником приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги». В 2017 году в Ижевской агломерации (город Ижевск и территория в радиусе 100 км от него) в общей сложности отремонтировали 144 км дорог, благодаря экономии на торгах – на 12 км больше первоначального плана. Проект позволил устроить 9,5 км освещения. 1,8 км дорог оборудовано барьерными ограждениями. Сократилось количество мест концентрации ДТП. Доля дорог, соответствующих нормативным требованиям, увеличилась до 46 процентов. Проект позволил применить новые разработки, в частности технологию холодного ресайклинга, благодаря которой дорожное основание превращается в монолитную плиту, увеличивая срок службы покрытия.
В рамках реализации приоритетного проекта в регионе налажено взаимодействие с общественными организациями, которые осуществляют народный контроль дорожных работ. Это «Автомобильная Удмуртия» и «Автомобилисты Удмуртии», движение Общероссийский народный фронт.
На совещании с участием заместителя Председателя Правительства России Аркадия Дворковича и министра транспорта России Максима Соколова в январе Глава Удмуртии Александр Бречалов анонсировал 2018 год как Год дорог в Удмуртии. Он отметил, что в нынешнем году в регионе будет запущен ряд проектов для решения ключевых проблем республики, в числе которых состояние сельских дорог, наличие непроезжих участков, отсутствие современного аэропорта.
Комментарии
Написать комментарий
Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети
Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.