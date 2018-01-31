Определены победители акции «В Новый год – без долгов!» 26 января в Удмуртском филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» определили победителей акции «В Новый год - без ...

«МегаФон» продемонстрировал самый быстрый мобильный интернет в России по результатам 7,5 млн замеров пользователей Speedtest Разработчики самого популярного приложения для измерения скорости доступа в интернет – Speedtest от к...

Городская среда. Ремонт для победителя Жители Удмуртии сами определят общественные пространства, которые нужно благоустроить в первую очеред...