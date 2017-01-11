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Утверждена заявка Удмуртии на вакцину против гриппа на следующий эпидемический сезон

9 января
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1799 Утверждена заявка Удмуртии на вакцину против гриппа на следующий эпидемический сезон

Вакцины против гриппа хватит всем!

Утверждена заявка республики на вакцину против гриппа на следующий эпидемический сезон. Впервые ее хватит для 40 процентов населения, то есть практически для всех желающих. Эта вакцина входит в национальный календарь прививок и, как обычно, поступит в республику за счет средств бюджета Российской Федерации.

Если учесть, что в 2016 году только 28 процентов населения вакцинировалось за счет федерального бюджета и еще 6 процентов – за счет регионального, то можно предположить, что в 2017 году подготовка к сезонному всплеску ОРВИ и гриппа пройдет гораздо спокойнее.

Но придут ли люди на прививку? Что показал опыт вакцинации в 2016 году?

– В 2016 году вакцинация шла легче благодаря передвижному ФАПу. Он использовался в Балезинском и Ярском районах, в нем принимали людей в Ижевске – на площади напротив кинотеатра «Россия», - сказала Людмила Гузнищева, заместитель министра здравоохранения УР.

На предложение зайти в ФАП и привиться против гриппа люди реагировали по-разному. Кто-то удивлялся: «И это бесплатно!». Кто-то признавался, что подумывал о том, чтобы сходить на прививку в поликлинику, но там очереди… А были и такие люди, кто, закрывшись воротником, убегал от медиков, как от чумы.

А, скажем, в торговом центре «Столица» покупателей, пожелавших заодно вакцинироваться, оказалось так много, что пришлось вывести сюда вторую бригаду. За вечер привили 300-400 человек. Люди шли семьями. Неплохо прошла вакцинация и в торговом центре «Талисман».

Опыт приближения вакцинации к населению почерпнули в Москве. Там повсюду можно было увидеть баннеры: здесь будет передвижной центр. Чем вакцинация доступнее, тем больше жителей прививаются.

Скептики скажут: 100-процентной гарантии от гриппа вакцина не дает. Да, так: от 3 до 8 процентов привитых граждан все-таки заболевают, но у них заболевание проходит в легкой форме, без осложнений, и, самое главное, у вакцинированных граждан нет летальных исходов.

Фото: fotosgirls.ru

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Автор статьи

Галина АРСЕНЬЕВА Все материалы этого автора

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