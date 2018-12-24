Глава города сообщил, что из 39 структурных подразделений останутся 30, в том числе пять районных администраций. Как сообщалось ранее, основной принцип изменения структуры заключается в укрупнении управлений, которые ведут сходную деятельность.
– Это не объединение, не слияние управлений, а реорганизация, которая проводится, в основном, путем присоединения структурных подразделений. И под сокращение могут попасть только те сотрудники, которые выполняют дублирующие функции. Экономия фонда оплаты труда от оптимизации численности сотрудников и объединения структурных подразделений может составить около 71 млн рублей в перерасчете на год, – цитирует главу Ижевска пресс-служба города.
В новой структуре администрации произойдут следующие изменения:
• Появится Управление имущественных отношений и земельных ресурсов - к Управлению имущественных отношений присоединят Управление земельных ресурсов и землеустройства и Управление по наружной рекламе и информации.
• Управление ЖКХ реорганизуется путём присоединения к нему Управления муниципального жилья.
• Управление благоустройства и транспорта, которое будет переименовано в Управление благоустройства и охраны окружающей среды, реорганизуется путём присоединения к нему Управления природных ресурсов и охраны окружающей среды.
• Также реорганизуется администрация города путём присоединения к ней Управления гражданской защиты.
• Отдел обеспечения деятельности первого заместителя главы администрации Ижевска будет ликвидирован. Его полномочия передаются Управлению документационного обеспечения и обращений граждан. Этому же управлению передадут полномочия Отдела организации работы руководства Управления организационной работы.
• Создается новое Управление обеспечения деятельности Главы муниципального образования «Город Ижевск», которое будет осуществлять полномочия Управления международных, региональных связей и протокола и Секретариата Главы муниципального образования «Город Ижевск».
• Новому Управлению экономики и инвестиций передадут полномочия Управления экономики и развития города и Управления инвестиционного развития города и проектной деятельности.
• Управление муниципального заказа ликвидируется, его полномочия передаются Управлению финансов.
• Правовому управлению передаются полномочия Управления контроля в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд и исполнения муниципальных правовых актов.
• Вместо Управления материально-технического обеспечения создается хозяйственный отдел.
Кроме этого, количество заместителей главы администрации Ижевска в новой структуре сократят до пяти – ликвидируется должность заместителя главы администрации по экономическому и инвестиционному развитию города. В прямом подчинении главы Ижевска будут находиться администрации районов, Управление кадровой политики, Управление обеспечения деятельности главы муниципального образования и отдел по мобилизационной работе и режиму секретности, которому передаются полномочия по мобилизационной работе от районных администраций.
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