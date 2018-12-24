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Утверждена новая структура администрации Ижевска

20 декабря
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Депутаты Городской думы Ижевска утвердили новую структуру администрации города, которую представил народным избранникам на очередной сессии глава Ижевска Олег Бекмеметьев.

I4zqjpj3898 Утверждена новая структура администрации Ижевска

Глава города сообщил, что из 39 структурных подразделений останутся 30, в том числе пять районных администраций. Как сообщалось ранее, основной принцип изменения структуры заключается в укрупнении управлений, которые ведут сходную деятельность.

– Это не объединение, не слияние управлений, а реорганизация, которая проводится, в основном, путем присоединения структурных подразделений. И под сокращение могут попасть только те сотрудники, которые выполняют дублирующие функции. Экономия фонда оплаты труда от оптимизации численности сотрудников и объединения структурных подразделений может составить около 71 млн рублей в перерасчете на год, – цитирует главу Ижевска пресс-служба города.

В новой структуре администрации произойдут следующие изменения:

• Появится Управление имущественных отношений и земельных ресурсов - к Управлению имущественных отношений присоединят Управление земельных ресурсов и землеустройства и Управление по наружной рекламе и информации.

• Управление ЖКХ реорганизуется путём присоединения к нему Управления муниципального жилья.

• Управление благоустройства и транспорта, которое будет переименовано в Управление благоустройства и охраны окружающей среды, реорганизуется путём присоединения к нему Управления природных ресурсов и охраны окружающей среды.

• Также реорганизуется администрация города путём присоединения к ней Управления гражданской защиты.

• Отдел обеспечения деятельности первого заместителя главы администрации Ижевска будет ликвидирован. Его полномочия передаются Управлению документационного обеспечения и обращений граждан. Этому же управлению передадут полномочия Отдела организации работы руководства Управления организационной работы.

• Создается новое Управление обеспечения деятельности Главы муниципального образования «Город Ижевск», которое будет осуществлять полномочия Управления международных, региональных связей и протокола и Секретариата Главы муниципального образования «Город Ижевск».

• Новому Управлению экономики и инвестиций передадут полномочия Управления экономики и развития города и Управления инвестиционного развития города и проектной деятельности.

• Управление муниципального заказа ликвидируется, его полномочия передаются Управлению финансов.

• Правовому управлению передаются полномочия Управления контроля в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд и исполнения муниципальных правовых актов.

• Вместо Управления материально-технического обеспечения создается хозяйственный отдел.

Кроме этого, количество заместителей главы администрации Ижевска в новой структуре сократят до пяти – ликвидируется должность заместителя главы администрации по экономическому и инвестиционному развитию города. В прямом подчинении главы Ижевска будут находиться администрации районов, Управление кадровой политики, Управление обеспечения деятельности главы муниципального образования и отдел по мобилизационной работе и режиму секретности, которому передаются полномочия по мобилизационной работе от районных администраций.

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Автор статьи

E772muxrpyq Анжела ПОЗДЕЕВА Все материалы этого автора

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