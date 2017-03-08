Сегодня, 7 марта, около 7 часов утра, на 2-м км автодороги «Северная объездная дорога г. Сарапула», в ДТП погиб 28-летний мужчина.
По информации 1-го Отдела Управления ГИБДД МВД по УР, при совершении обгона водитель «ВАЗ-2107» не справился с управлением автомобиля, выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «Опель», под управлением 35-летнего мужчины.
В результате ДТП 28-летний водитель «ВАЗа» получил смертельную травму, водитель иномарки не пострадал.
Дорожные инспекторы отмечают, что водитель «ВАЗа» не был пристегнут ремнем безопасности.
Госавтоинспекция обращается к водителям: прежде чем начать обгон, водитель обязан убедиться в том, что полоса движения, на которую он собирается выехать, свободна на достаточном для обгона расстоянии и в процессе обгона он не создаст опасности для движения и помех другим участникам дорожного движения.
Обгон является классическим видом риска из-за возможного столкновения транспортных средств, в любой ситуации требует от водителя соблюдения особой осторожности, собранности. Но мало кто знает, что кроме случаев, когда "Обгон запрещен", существует главное условие обгона:
– путь, необходимый для обгона, никогда не должен превышать половины видимого отрезка дороги. Если движущиеся легковые автомобили не превышают скоростной режим, определяемый Правилами дорожного движения, то видимый отрезок пути должен составлять не менее 400 метров.
– другой важный фактор: наиболее опасными являются обгоны при значительно меньшей скорости обгоняемого по сравнению со скоростью встречного транспортного средства. В ситуациях, когда движущее впереди транспортное средство "плетется", создается ощущение легкости и простаты выполняемого обгона. Но так как скорость встречного движущегося транспортного средства очень сложно определить, именно в таких ситуациях может не хватить "пути обгона". Далее создается ситуация-ловушка, которая часто заканчивается дорожно-транспортным происшествием.
Фото: УГИБДД МВД по УР
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