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Установлен прожиточный минимум пенсионера на будущий год

1 июля
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Государственный Совет Удмуртской Республики утвердил размер прожиточного минимума для пенсионеров в целях установления социальной доплаты к пенсии на 2020 год на уровне 2019 года в сумме 8502 рубля.

Hands 1408480 960 720 Установлен прожиточный минимум пенсионера на будущий год

Государственный Совет Удмуртской Республики утвердил размер прожиточного минимума для пенсионеров в целях установления социальной доплаты к пенсии на 2020 год на уровне 2019 года в сумме 8502 рубля. Социальная доплата к пенсии за счёт средств федерального бюджета устанавливается для пенсионера, если общая сумма его материального обеспечения не достигает величины прожиточного минимума пенсионера, которая установлена в субъекте Российской Федерации. По итогам первого квартала текущего года величина прожиточного минимума пенсионера в Удмуртской Республике сложилась в размере 7865 рублей. По оценке Министерства социальной политики и труда Удмуртской Республики, средняя величина прожиточного минимума в регионе в 2019 году сложится в размере 8012 рубля, что на 2,2 процента ниже уровня 2019 года.

Согласно среднесрочному прогнозу социально-экономического развития Российской Федерации до 2024 года величина прожиточного минимума пенсионера в Российской Федерации в 2019 прогнозируется на уровне 9 086 рублей.

Расчётная величина прожиточного минимума пенсионера с учётом предполагаемого уровня инфляции в 2020 году в республике будет оцениваться на уровне 8 312 рублей.

По информации Пенсионного фонда РФ, ожидаемая численность пенсионеров в республике, которые будут иметь право на федеральную социальную доплату, на 1 января 2020 года составит 38 060 человек. Ожидаемая общая сумма федеральной социальной доплаты к пенсии за счёт средств федерального бюджета составит 999 600 тысяч рублей.

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Автор статьи

1021040 Игорь ЕГОРОВ Все материалы этого автора

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