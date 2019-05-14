День местного самоуправления, который приходится на 21 апреля, нынче отмечался уже в восьмой раз. В этом году организаторы вместо торжественного поздравления устроили для глав муниципальных образований образовательный курс. 24 апреля муниципалы собрались на форум «Маркетинг и стратегия развития», который стал началом годовой образовательной программы. Во время обучения муниципальные служащие встретятся с экспертами в области экономики, управления персоналом, маркетинга. Тем, кто эффективно применит полученные знания на местах, обещают учёбу в федеральных и даже международных образовательных центрах.
План развития обязателен
Главная задача руководства муниципалитета – эффективное развитие территории, привлечение инвестиций и, как результат, повышение жизненного уровня населения.
Первое, что предложили эксперты на занятиях форума, – создание для каждого муниципального образования своего бренда, причём размеры и статус муниципалитета не имели значения. Однако одного бренда недостаточно, нужна ещё и программа по привлечению инвестиций, комплексный план развития территории. Бренд здесь может быть только помощником.
Сегодня Глава Удмуртии Александр Бречалов требует от каждого руководителя муниципалитета разработки программ и планов развития территории. И здесь важно учитывать мнение местных жителей, многие из которых готовы вкладываться в перемены лично.
Сегодня в Удмуртии расширяется практика так называемого инициативного бюджетирования, когда инициативу населения, подкреплённую желанием вкладывать в проекты свои средства, поддержит бюджет. Положительные примеры уже есть. Один из них представил на форуме Олег Пчельников, глава муниципального образования «Кильмезское» Селтинского района, где жители решили построить домик для проведения сходов, вложив в проект 15 процентов своих средств.
Принявший участие в работе форума Председатель Правительства Удмуртии Ярослав Семёнов отметил, что сегодня местное самоуправление – живой, постоянно развивающийся институт общественных отношений, от продуктивности которого зависит благополучие каждого гражданина. Для этого в республике ведётся серьёзная работа по повышению профессиональной компетентности руководителей органов местного самоуправления. Муниципалитет – это базис организации работы всех органов публичной власти. Это синтез проверенных временем и новаторских моделей менеджмента, адаптированных для эффективного управления на местах.
– Сегодня быть главой муниципального образования – значит, совмещать функции юриста, финансиста, экономиста, педагога-психолога, иметь навыки прогнозирования и анализа, аргументированно выступать перед населением, вовлекать людей в различные проекты, – подчеркнул премьер-министр. – Важно, что подавляющее большинство глав местного самоуправления республики не только в теории поддерживает необходимость взаимодействия с бизнесом, но и делает большие практические шаги по выстраиванию диалога и поддержке предпринимательства. Это новые рабочие места, поступление средств в казну, комплексные планы по развитию территорий. В ряде муниципальных образований уже успешно реализуются проекты, в основе которых лежат идеи софинансирования. И каждый рабочий кейс становится позитивным примером и призывом к действию для местного самоуправления по всей республике.
Ярослав Семёнов выразил уверенность в том, что полученные на тематических площадках, мастер-классах знания помогут участникам форума вдохнуть новую жизнь в те замыслы, которые муниципальные образования будут воплощать в ближайшее время.
Юбилей ижевского муниципалитета
В апреле исполнилось 25 лет местному самоуправлению города Ижевска. Четверть века назад, 10 апреля 1994 года, всенародным голосованием впервые были избраны депутаты Городской думы и мэр города Ижевска. В честь этого события на следующий день после празднования Дня местного самоуправления России в зале муниципального театра Ижевска «Молодой человек» состоялось торжественное мероприятие.
В нём приняли участие Председатель Правительства Удмуртской Республики Ярослав Семёнов, заместитель Председателя Государственного Совета Удмуртии, председатель постоянной комиссии по здравоохранению, демографической и семейной политике Надежда Михайлова, депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Алексей Загребин. Отметить четвертьвековой юбилей местного самоуправления собрались депутаты Городской думы Ижевска всех шести созывов, почётные граждане города, руководители и сотрудники Администрации столицы республики разных лет, представители федеральных и региональных органов власти.
– Четвертьвековой юбилей – важная веха в общественно-политической жизни столицы Удмуртии. Прошедшие двадцать пять лет были годами становления и укрепления демократических принципов управления городом, это сложный период, связанный с реформами, проходящими в экономической и политической сферах. Руководству, депутатскому корпусу приходилось решать очень нелёгкие проблемы Ижевска. Сегодня можно с удовлетворением отметить, что они справились со своей задачей с честью, – сказал Ярослав Семёнов. – Многое сделано, однако впереди ещё немало работы. Дороги, благоустройство, работа жилищных предприятий и общественного транспорта, пополнение бюджета – вот что по-настоящему волнует людей. Сегодня основное внимание и профессионализм руководства города и депутатов должны быть сфокусированы на реализации национальных проектов, главная задача которых – реальные позитивные изменения в жизни каждого российского гражданина и каждой семьи.
Как подчеркнул Ярослав Владимирович, несмотря на то, что по Конституции Российской Федерации современная система местного самоуправления не входит в систему государственной власти, органы местного самоуправления Ижевска тесно взаимодействовали и продолжают сотрудничать с исполнительной и законодательной ветвями власти Удмуртии. В единой связке реализуются важные для города программы и мероприятия, ведётся строительство многих социально значимых объектов.
От имени Председателя Государственного Совета участников торжества приветствовала Надежда Михайлова.
– Государственный Совет уделяет пристальное внимание нормативному правовому обеспечению работы органов местного самоуправления. Из 95 принятых в прошлом году законов 15 были посвящены вопросам деятельности местного самоуправления, – сказала вице-спикер республиканского парламента.
Глава города Ижевска Олег Бекмеметьев в своём выступлении поблагодарил всех, кто стоял у истоков местного самоуправления Ижевска и в условиях правового вакуума выполнял свою работу ответственно и качественно.
– Я надеюсь, что новые депутаты и руководители города будут делать всё, чтобы наш Ижевск становился лучше, краше, чтобы он процветал, – сказал он.
Председатель Городской думы Ижевска Олег Гарин подчеркнул, что благодаря предшественникам прежде закрытый для мира Ижевск стал известен в России и за её пределами.
– Сегодня мы открыты для сотрудничества и готовы к переменам, особенно к инициативам, с которыми выходят неравнодушные ижевчане. И в этом та объединяющая сила, которая позволяет столице Удмуртии с уверенностью смотреть в будущее, – подчеркнул Олег Гарин.
С приветственными словами также выступили градоначальники столицы Удмуртии, руководившие Ижевском с 1994 года: Анатолий Салтыков, Виктор Балакин, Александр Ушаков и Юрий Тюрин.
Совершенствовать сделанное
Становление местного самоуправления как в России, так и в Ижевске проходило в 1990-е годы. Это было сложное время: экономический спад, дефицит товаров и продуктов, безработица и невыплата зарплат, в приоритете властей – решение вопросов жизнеобеспечения горожан. Но и в этих трудных условиях уделялось внимание социальной сфере, развитию культуры, укреплению межнационального согласия. Масштаб проведённой работы большой. Ижевск, прежде закрытый для мира город, сегодня известен далеко за пределами России. У него прекрасные перспективы, город привлекателен и комфортен.
Вспоминая годы становления местной власти в Ижевске, первый мэр города Ижевска Анатолий Салтыков пожелал сегодняшним депутатам и муниципальным чиновникам совершенствовать то, что уже наработано, грамотно использовать местное самоуправление как реальный инструмент взаимодействия государственной власти с населением.
Яркие выступления к 25-летию местного самоуправления подготовили творческие коллективы города: муниципальный хореографический ансамбль «Ижевск», Ижевский муниципальный камерный хор имени П.И. Чайковского, детский мюзик-холл «Чингыли», детская эстрадная студия «Дельфин».
За добросовестный труд, безупречную муниципальную службу и вклад в развитие местного самоуправления Ижевска лучшим муниципальным служащим были вручены Благодарности Главы Удмуртской Республики, Почётная грамота Государственного Совета Удмуртской Республики и другие награды.
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