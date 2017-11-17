96 несчастных случаев на производстве произошло в Удмуртии за 10 месяцев текущего года. 36 из них со смертельным исходом, 54 – с тяжелыми последствиями, шесть произошли с группами пострадавших.
Хотя лидерами в этой печальной статистике называют отрасли сельского хозяйства и организации энергоснабжения, на первое место вышли дорожно-транспортные происшествия. Расследование трагедий, произошедших в автоавариях в Самарской области и в Татарстане, показывает, что работодателями грубейшим образом нарушаются все требования законодательства по охране труда, – комментирует этот факт главный государственный инспектор труда в Удмуртской Республике Светлана ШЕКУНОВА.
– Анализируя производственный травматизм, – говорит она, – приходим к выводу: все 96 случаев – результат ненадлежащей организации работ, отсутствия должного контроля над их выполнением.
Именно поэтому государственная инспекция проводит специальную оценку условий труда, которая завершится 31 декабря 2018 года и пройдет на всех предприятиях, независимо от их форм собственности.
Исходя из ее результатов, работодатели обязаны будут выработать комплекс мероприятий по приведению рабочего места в соответствие с требованиями действующего законодательства РФ. На рабочих местах, где есть отклонения от нормальных условий, работникам выплачивается повышенная оплата не менее чем на 4 процента, устанавливаются дополнительные отпуска, а также другая компенсация.
– Игнорирование проведения специальной оценки условий труда, случаи, когда работодатель необоснованно снимает льготы и компенсации, – это нарушение законодательства. Здесь мы призываем работников быть более активными, действовать через свои профсоюзные организации и другие общественные объединения, обращаться к нам за проведением экспертизы, – подчеркивает Светлана Шекунова.
Риски выстроят по ранжиру
Работа государственных инспекций продолжает совершенствоваться. В 2018 году они получат полномочия по осуществлению контроля над учреждениями социальной защиты, в частности, по установлению процента утраты трудоспособности взрослого работающего населения. Состоится переход к риск-ориентированному планированию проведения проверок. Каждый объект на территории Удмуртской Республики будет отнесен к той или иной категории риска – значительному, умеренному либо будет представлять какой-либо иной риск, подлежащий плановой проверке.
Эта работа уже завершена, проект плана отправлен в вышестоящий орган и прокуратуру республики. Установление кратности проверок в зависимости от риска значительно сокращает нагрузки на существующие субъекты.
В числе новшеств – переход с 1 января на проверочные листы, которые содержат перечень вопросов и отсылку к нормативно-правовой базе трудового законодательства, которому испекторы будут следовать в процессе плановых проверок. Содержание листа зависит от категории предприятий, к которой отнесен субъект проверки, числа работников, специфики.
Работодатель уже сегодня может узнать, по каким вопросам, начиная с 2018 года, его будут проверять территориальные органы госинспекции труда. Они представлены на официальных сайтах Государственной инспекции труда в Удмуртской Республике и Рос-труда. Уже разработано 107 проверочных листов, а до конца года их число увеличится до 200.
Как сэкономить на штрафах Большое значение имеет развитие информационных ресурсов, которые помогают как надзорным органам, так и непосредственно работникам. Действуют сайт «Онлайн-инспекция.РФ» и сервис «Я – инспектор». На них можно найти ответ на любой вопрос в самый короткий срок. Что касается работодателя, он может самостоятельно пройти контроль, так называемую виртуальную проверку, получить подсказку, что им не соблюдается, какие локальные документы ему необходимо разработать, какие нарушения устранить. Благодаря открытию этого информационного ресурса работодателями за два года сэкономлено 7 миллиардов рублей виртуальных штрафов. Это значит, штрафные санкции могли бы составить такую сумму, если бы надзорные органы провели проверки в организациях. Так что работодателям следует активизировать работу по проведению специальной оценки условий труда и реализации своих обязанностей по их соблюдению.
Комментарии
Написать комментарий
Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети
Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.