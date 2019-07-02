В Правительстве Удмуртии ищут решение проблемы старения лифтового оборудования в многоквартирных жилых домах. Модернизации или замены ждут более двух тысяч подъёмников в республике. Сегодня их меняют за счёт средств собственников. Программа ускоренной замены лифтов позволит привлечь на эти цели средства из бюджетов городов и региона, а также кредиты от производителей оборудования. Финансовую поддержку жильцам готов оказать и Фонд содействия реформированию ЖКХ.
Сделано в Удмуртии
На прошлой неделе в Ижевске презентовали «удмуртский» лифт. Два новых подъёмника производства завода «Аксион» установили в многоэтажке на улице Т. Барамзиной, 40. Церемония была приурочена к пятилетию Фонда капитального ремонта Удмуртии. Участие в ней приняли Председатель Правительства УР Ярослав Семёнов, министр строительства, ЖКХ и энергетики УР Дмитрий Сурнин и директор НО «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в УР» Диана Новомейская.
Замена лифтов – крайне дорогое удовольствие для жильцов любой многоэтажки. Стоимость каждого подъёмника, установленного в ижевской девятиэтажке, – 1,8 млн рублей. Если бы дом был на спецсчёте, то собственникам пришлось бы копить на их замену ещё несколько лет. Но в том и преимущество «общего котла», что региональный оператор полностью профинансировал все работы, а жильцы постепенно с ним расплатятся.
– Наш дом 1976 года постройки и лифты с тех пор ни разу не меняли, – рассказывает председатель Совета дома по улице Т. Барамзиной, 40 Наиля Ибатулина. – Они постоянно ломались, их чинили, они снова ломались. В 2015 году, когда в республике началась реализация программы капремонта, мы открыли спецсчёт, но скоро поняли, что быстро накопить деньги на замену лифтов мы не сможем. Директор нашей управляющей компании посоветовала перейти в Фонд капремонта. В 2017 году мы перевели наши накопления в «общий котёл», а в 2018-м наш дом включили в краткосрочный план на 2019 год по замене лифтов.
Новые подъёмники цельнометаллические, и им не грозит никакой пожар. Помимо безопасности своевременное обновление лифтов решает и массу других задач. Согласитесь, куда приятнее плавно подниматься вверх в красивой комфортной кабине с зеркалом и световой индикацией, которая информирует о местонахождении и направлении движения лифта на каждом этаже. Предусмотрели производители и защиту от вандалов – поджечь кнопки или разбить плафон в лифте будет очень непросто. Жильцов дома радует и их бесшумный характер. От лязганья самих кабин и оборудования в машинных отделениях прежде страдали особенно обитатели верхних этажей. К тому же электроэнергии новые лифты расходуют намного меньше по сравнению с их предшественниками.
– Лифты завода «Аксион» соответствуют всем современным требованиям как по дизайну, так и по энергоэффективности и безопасности, – рассказывает заместитель начальника технического заказчика Фонда капремонта УР Сергей Евдокимов. – Например, новые лебёдки с частотно-регулируемым приводом обеспечивают комфорт и плавность движения, точность остановки и до 40 процентов экономии электроэнергии. Изготавливает их АО «Сарапульский ЭГЗ». При тех же характеристиках лифты завода «Аксион» дешевле аналогов. Гарантийный срок их эксплуатации пять лет.
В этом году региональный оператор установил в Ижевске и Глазове в рамках Краткосрочного плана капремонта 52 аксионовских подъёмника в 18 домах на сумму около 105 млн рублей, и ещё 67 в прошлом году. Всего в Удмуртии из 300 домов, оборудованных лифтами и формирующих фонд капремонта на общем счёте регоператора, 87 нуждаются в замене лифтового оборудования.
Трос на пределе
Нормативный срок эксплуатации лифта составляет 25 лет. По его истечении подъёмник может трижды пройти диагностику, после чего ему максимально дают ещё девять лет. Таким образом, лифтовое оборудование без капитального обновления не может находиться в работе более 34 лет. Ростехнадзор за этим чётко следит и останавливает небезопасные лифты, несмотря на то, что это доставляет неудобства жильцам.
По данным Минстроя УР, сегодня в республике эксплуатируются более двух тысяч лифтов, перешагнувших 25-летний рубеж. При нынешних темпах на их замену уйдёт не меньше десяти лет. Чтобы ускорить этот процесс, республика готова оказать собственникам финансовую поддержку. Для этого в ближайшее время будет утверждена региональная программа ускоренной замены лифтов, позволяющая привлечь на эти цели средства из бюджетов городов и региона.
По словам министра строительства, ЖКХ и энергетики УР Дмитрия Сурнина, чтобы получить господдержку на замену лифтов, многоквартирный дом должен иметь на спецсчёте 30 процентов от суммы стоимости лифтового оборудования. В этом случае республика и муниципалитет после того, как все работы будут выполнены и акт приёма подписан, готовы компенсировать 20 процентов всех затрат (14 процентов – бюджет республики и 6 процентов – муниципалитета). Вторую половину суммы жильцы должны найти самостоятельно. Однако и здесь есть варианты, к примеру, заинтересованность производителей лифтового оборудования и даже подрядчиков предоставлять оборудование и работать в рассрочку, а также в лизинг.
– В ближайшие время будет принято постановление Правительства УР с чётко прописанным алгоритмом предоставления финансовой поддержки, и мы презентуем новую программу собственникам и управляющим организациям, – пообещал Дмитрий Сурнин.
Лифт с господдержкой
Помимо этого, государство готово помочь льготными кредитами. Как рассказала директор НО «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в УР» Диана Новомейская, в этом году Правительство РФ возобновило программу финансовой поддержки регионов за счёт Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (Фонд ЖКХ) на проведение капитального ремонта МКД. Причём сейчас условия получения денег стали ещё привлекательнее. Максимальный размер господдержки увеличен с 50 до 80 процентов общей стоимости услуг и работ по капитальному ремонту.
– Программа Фонда ЖКХ, которая сейчас возобновлена, позволяет субсидировать процентную ставку по кредиту или займу. Если собственники найдут инвестора, которым может быть физическое или юридическое лицо, в том числе управляющая компания, и возьмут заём на замену лифта, то Фонд ЖКХ предоставит софинансирование из средств федерального бюджета в размере ставки рефинансирования Центробанка РФ, – сказала Диана Рафхатовна.
В 2019 году Фонд ЖКХ планирует направить на энергоэффективный капитальный ремонт 858,5 млн рублей. Однако лимиты для регионов не установлены. Средства финансовой поддержки будут предоставляться по мере поступления заявок. Всё зависит от того, насколько быстро и с каким количеством домов регион заявится в Фонд ЖКХ. Так, в 2017 году Удмуртия была одним из двух субъектов, которые приняли участие в программе по софинансированию процентной ставки. При поддержке фонда удалось заменить 46 лифтов в четырнадцати МКД Ижевска.
– Используя оба эти механизма господдержки – региональную программу ускоренной замены лифтов и программу Фонда ЖКХ субсидирования энергоэффективного ремонта, мы сможем за пять лет решить в республике проблему обновления лифтового оборудования, – подчеркнула Диана Новомейская.
От первого лица:
Председатель Правительства УР Ярослав Семёнов:
– В программе капремонта сегодня около 7,5 тысячи домов, около 5 тысяч находятся в ведении Фонда капитального ремонта. Более пяти лет назад, когда создавался механизм капитального ремонта, был сделан правильный выбор, верный способ решения проблем многоквартирных домов. Сейчас это особенно актуально в свете реализации национального проекта «Жильё и городская среда», инициированного Президентом России Владимиром Путиным. Стоящие перед нами масштабные задачи, безусловно, будут решаться, в том числе с помощью механизма работы Фонда капитального ремонта. Конечная цель этой большой работы – повышение качества жизни граждан, в том числе обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда.
Не могу не сказать слова благодарности и нашим коллегам-промышленникам – коллективам АО «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг» и АО «Сарапульский электрогенераторный завод» за то, что мы совместными усилиями смогли создать наш удмуртский лифт, полностью локализовать здесь производство. Мы сегодня можем гордиться нашей продукцией.
Справка «УП»
НО «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в УР» бы создан распоряжением Правительства УР от 21 апреля 2014 года № 247-р.
В региональную программу капремонта входят 7415 МКД, собственники 40 процентов из них аккумулируют средства на капитальный ремонт дома на общем счёте регионального оператора.
За пять лет работы региональный оператор отремонтировал в республике 1154 МКД на сумму более полутора миллиарда рублей. Выполнил капитальный ремонт 829 кровель, 423 фасадов, 1440 инженерных систем, 428 фундаментов, 193 лифтов и 44 подвалов.
В рамках краткосрочного плана на 2019 год: отремонтировать 315 МКД на общую сумму 548 млн рублей, в том числе 106 кровель, 116 фасадов, 511 инженерных систем, 52 лифта, 120 фундаментов, 19 подвалов.
Это интересно
Первый в истории лифт в 1743 году установил в Версале Людовик XV. В 1795 году Кулибин разработал винтовые «подъёмные и спускные кресла» для Зимнего дворца. Ключевым элементом современного лифта считается автоматический ловитель – устройство, останавливающее лифт в случае обрыва троса. Его изобрел американец Элайша Грейвс Отис, а 165 лет назад успешно его прорекламировал.
В 1857 году «Компания паровых подъёмников Отиса» установила первый пассажирский лифт в пятиэтажном магазине на Бродвее. Лифт мог поднять до пяти человек и вёз их со скоростью 20 сантиметров в секунду. Первый электрический пассажирский лифт был изготовлен немецкой фирмой «Сименс и Гальске» в 1880 году. Он поднимался на высоту 22 метра за 11 секунд. Сейчас лифты в небоскрёбах движутся со скоростью 1000 метров в минуту. Средняя скорость пассажирского лифта в многоквартирном доме – 106 метров в минуту.
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