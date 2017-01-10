Ушел из жизни заслуженный артист Удмуртии Герман Власов
7 января на 84-м году жизни скончался заслуженный артист России, заслуженный деятель искусств Удмуртской Республики, патриарх ижевского джаза, «Золотой саксофон Удмуртии» Герман Иосифович Власов.
Прощание состоится 10 января 2017 года в здании Удмуртской государственной филармонии (ул. Пушкинская, 245) с 11 часов, сообщает Министерство культуры и туризма Удмуртской Республики.
Семья Власовых – из Подмосковья. В Ижевске маленький Герман впервые оказался перед войной, когда отца, механика, направили "на укрепление кадров" местного железнодорожного депо. В 1941-ом Власовы поездом возвращались домой, но эшелон до Москвы не дошел, попал под бомбежку и Герман остался сиротой. 10-летний мальчик голодал и скитался, пока его не подобрал военный разведотряд. Так он стал сыном полка. В 1943 году юного бойца, проявившего способности к музыке, отправили в тыл, в Новосибирское военное музыкальное училище. В 1945-ом Герман маршировал с оркестром на новосибирском Параде Победы.
Закончил класс военных дирижеров при консерватории, служил в армии, гастролировал с легендарным биг-бэндом Эдди Рознера. Побывал на гастролях по всему союзу – от Москвы до Хабаровска, годы спустя играл и во Франции, в Ницце.…
В 1950 году сержант Власов вернулся в Ижевск и остался здесь навсегда. Работал актером в театре кукол, на заводе, играл, наверное, во всех ресторанах и на всех танцплощадках, какие только были в Ижевске, руководил духовым оркестром в колонии для малолетних правонарушителей на лесозаводе, играл в филармонии и в оркестре Ижевского цирка, а в сентябре 1954 года стал руководителем, кларнетистом и саксофонистом джаз- оркестра Ижевского механического института, который сегодня известен как Big Band ИжГТУ имени М. Т. Калашникова.
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