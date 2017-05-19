Ушел из жизни Валентин Иванович Кудинов
В некрологе, подписанном Временно исполняющим обязанности Главы Удмуртской Республики, Правительством Удмуртской Республики и Государственным Советом Удмуртской Республики, сказано:
Памяти товарища
19 мая на 86-м году жизни скончался доктор технических наук, профессор, академик, Почётный гражданин Удмуртской Республики, заслуженный деятель науки и техники Российской Федерации, заслуженный нефтяник Удмуртии, почётный нефтяник Минтопэнерго Российской Федерации, почётный работник топливно-энергетического комплекса Российской Федерации, почётный работник высшего и высшего профессионального образования Российской Федерации, лауреат Государственных премий Российской Федерации и Удмуртской Республики в области науки и техники, общественный деятель Кудинов Валентин Иванович.
Кудинов В.И. родился 24 мая 1931 года в с. Ново-Павловка Большеглушицкого района Куйбышевской области. Почти вся его трудовая биография связана с нефтяной промышленностью. В 1973 году он возглавил отряд первооткрывателей и разработчиков подземных кладовых Удмуртии, стоял у истоков создания отрасли, во многом определяющей сейчас развитие экономики нашего края, уровень благосостояния каждого его жителя. За двадцать три года его руководства объединением «Удмуртнефть» в Удмуртии впервые в стране были разработаны и внедрены новые технологии добычи нефти повышенной вязкости, позволившие увеличить отдачу пластов. Валентин Иванович был инициатором и организатором нефтяного факультета в УдГУ.
Патриарх нефтяной отрасли Удмуртии чётко видел перспективы её дальнейшего развития, щедро передавал свой бесценный практический опыт, творческий потенциал молодым.
Он был человеком творческого поиска. Это подтверждено многими его научными разработками, которые реализованы не только в практике отечественной нефтедобычи, но и признаны за рубежом.
Многолетний добросовестный труд Кудинова В.И. отмечен двумя орденами Трудового Красного Знамени, орденами Ленина, Дружбы, «Знак Почёта», медалями и многими другими знаками отличия. Он избирался депутатом Верховного Совета УАССР и Удмуртской Республики, Государственного Совета Удмуртской Республики шести созывов.
Лучшим признанием его заслуг являются не только многочисленные награды и звания самого высокого ранга, но и безграничное уважение людей, которым была посвящена вся его судьба, и неоценимый вклад в развитие нашего края, в умножение потенциала республики, который будет служить ещё многим и многим поколениям.
Выражаем глубокое соболезнование родным и близким покойного, разделяем с ними боль невосполнимой утраты.
Светлая память о талантливом организаторе, добросовестном и отзывчивом человеке, верном сыне своего Отечества В.И. Кудинове навсегда сохранится в наших сердцах.
Временно исполняющий обязанности Главы Удмуртской Республики
Правительство Удмуртской Республики
Государственный Совет Удмуртской Республики
Прощание с покойным будет организовано в субботу и воскресенье (20 и 21 мая) в Соборе Александра Невского в Ижевске.
Гражданская панихида и отпевание пройдут 21 мая в 11.00 часов. Погребение состоится на территории Собора Александра Невского.
Комментарии
Написать комментарий
Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети
Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.