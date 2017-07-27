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Уроженцу Удмуртии дарован титул рыцаря

26 июля
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Художника Игоря Бабайлова наградили Орденом Святой Анны

Image4581161 Уроженцу Удмуртии дарован титул рыцаря

Глава Российского Императорского Дома Романовых Великая княгиня Мария Владимировна отметила заслуги уроженца Глазова Игоря Бабайлова. Ее Императорское Высочество наградила художника Орденом Святой Анны 3-й степени.

К российским титулам Игоря - Почётного академика Российской Академии Художеств и Заслуженного деятеля искусств Удмуртии - добавился еще один – сегодня он кавалер Ордена Святой Анны.

Этот имперский рыцарский орден был учрежден в 1735 году в память дочери Петра Великого Анны Петровны. На протяжении веков им награждали за выдающиеся заслуги и безупречную службу в профессиональных областях. Орден Святой Анны дарует титул шевалье (с французского – рыцарь), а также наследственного и личного дворянства.

В Америке, где живет сегодня Игорь, это событие освещалось на огромном билборде на здании Times Square в Нью-Йорке. В свой родной город художник намерен в очередной раз приехать в августе этого года, сообщил он своим глазовским друзьям.

Фото: timesofmalta.com

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