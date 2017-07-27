Глава Российского Императорского Дома Романовых Великая княгиня Мария Владимировна отметила заслуги уроженца Глазова Игоря Бабайлова. Ее Императорское Высочество наградила художника Орденом Святой Анны 3-й степени.
К российским титулам Игоря - Почётного академика Российской Академии Художеств и Заслуженного деятеля искусств Удмуртии - добавился еще один – сегодня он кавалер Ордена Святой Анны.
Этот имперский рыцарский орден был учрежден в 1735 году в память дочери Петра Великого Анны Петровны. На протяжении веков им награждали за выдающиеся заслуги и безупречную службу в профессиональных областях. Орден Святой Анны дарует титул шевалье (с французского – рыцарь), а также наследственного и личного дворянства.
В Америке, где живет сегодня Игорь, это событие освещалось на огромном билборде на здании Times Square в Нью-Йорке. В свой родной город художник намерен в очередной раз приехать в августе этого года, сообщил он своим глазовским друзьям.
Фото: timesofmalta.com
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