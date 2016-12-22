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Уроженка Глазова Елизавета Туктамышева выступит на Чемпионате России по фигурному катанию

19 декабря
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Screenshot 4 Уроженка Глазова Елизавета Туктамышева выступит на Чемпионате России по фигурному катанию

Уроженка Глазова, чемпионка мира 2015 года в одиночном катании фигуристка Елизавета Туктамышева выступит на Чемпионате России по фигурному катанию. Национальное первенство пройдет с 20 по 25 декабря в Челябинске.

Напомним, на турнире Golden Spin в Загребе, прошедшем в начале декабря, Туктамышева заняла второе место. Фигуристка, выступавшая на этапе Гран-при на фоне простуды, а также сменившая недавно произвольную программу, допустила серьезные ошибки в прокате, сообщает агентство «Р-Спорт».

В преддверии чемпионата России спортсменка нуждается в стабилизации собственных выступлений, заявил изданию тренер Лизы Алексей Мишин.

"Надо наконец заставить себя собирать все элементы в кучку, выражаясь упрощенным языком. Потому что выходить и побеждать, делая на тройном лутце "бабочку", очень трудно. Лиза стала получше, ее координация стала восстанавливаться, но нужного уровня стабильности у нее еще нет. Но на чемпионат России Лиза поедет обязательно", - сказал Мишин.

Всего в Чемпионате России в Челябинске примут участие 90 спортсменов из разных городов России. Среди них: Юлия Липницкая, Елена Радионова, Дмитрий Алиев, Евгений Власов, Сергей Воронов и многие другие.

В национальном первенстве также должна выступить еще одна уроженка Удмуртии — Алина Загитова, которая выиграла 10 декабря финал юниорского Гран-при во французском Марселе, сообщает ИА «Удмуртия».

Фото: instagram.com/liza_tuktik

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Автор статьи

Анна АНТУГАНОВА Все материалы этого автора

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