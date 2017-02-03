Чемпионка мира 2015 года по фигурному катанию Елизавета Туктамышева на зимней Универсиаде в Алма-Ате осталась без медалей, заняв четвертое место.
В соревнованиях в женском одиночном катании золотую медаль выиграла 18-летняя российская фигуристка Елена Радионова, набравшая за короткую и произвольную программу 196,91 баллов.
Второе и третье место заняли представительницы Японии Рин Нитайя (187,18) и Хинано Исобе (174,27). Туктамышева, после короткой программы занимавшая второе место с ничтожным отставанием от соотечественницы Елены Радионовой, в произвольной совершила много ошибок и осталась в итоге без медалей, финишировав четвертой (171,68).
Пятая позиция досталась Алене Леоновой, которая выигрывала золотую медаль на зимней Универсиаде в 2015 году, сообщает «Советский спорт».
Причиной неудачного выступления чемпионки мира 2015 года в женском одиночном катании Елизаветы Туктамышевой на Универсиаде могли стать проблемы с акклиматизацией. Об этом ТАСС сообщил президент Российского студенческого спортивного союза Сергей Сейранов, который является также руководителем делегации.
«Проигрыш чемпионки мира свидетельствует о том, что Универсиада - очень серьезное соревнование, но говорить, что Елизавета подвела команду, нельзя, - заметил Сейранов. - Для нее эта неудача стала трагедией, и я сам не припомню такого, чтобы эта фигуристка столько раз ошибалась. Допускаю, что причиной тому стала непростая акклиматизация - ей пришлось выступать на пятый день после прилета, в самый острый период».
«Елизавета после окончания соревнований осталась в Алма- Ате и уедет домой вместе со всеми, - продолжил собеседник агентства. - Ее не нужно лишний раз успокаивать, она очень сильная спортсменка и знает, как выходить из такой ситуации».
«Несмотря на сегодняшнее провальное выступление Лизы, все равно отношусь к ней с глубоким уважением, она достойна его. Думаю, что многие любители фигурного катания остаются ей благодарны за то, что она дарила радость от побед во многих соревнованиях. Сейчас у нее такой период карьеры, подстерегают неудачи - это один из этапов ее карьеры, надо быть благодарным за ее достижения. Не могу сказать, с чем связано такое катание в произвольной программе, мы обязательно проанализируем», - сказал Мишин.
«Она с этим справится», - подытожил тренер.
Отметим, Россия лидирует в медальном зачете Универсиады. За четыре соревновательных дня российские спортсмены завоевали 33 медали: 14 золотых, 13 серебряных и 6 бронзовых. 28-я зимняя Универсиада проходит в Алма-Ате с 29 января по 8 февраля.
Фото: tass.ru
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