В Ижевске на 50-й неделе этого года за медицинской помощью с жалобами на респираторные заболевания обратились 4841 человек. Уровень заболеваемости ОРВИ среди жителей столицы региона был ниже эпидпорога на 20,6 процентов.
Эпидемическое неблагополучие с превышением сезонных показателей уровня заболеваемости было зарегистрировано в Каракулинском, Шарканском и Юкаменском районах, а также в Глазове и Можге.
С начала текущего эпидемического сезона лабораторно исследованы мазки от 432 больных респираторными инфекциями. Исследования установили, что эпидемический процесс поддерживается за счет РС-вирусов и риновирусов, а вот вирусы гриппа лабораторно не обнаружены.
Фото pravdainform.com.ua
Комментарии
Написать комментарий
Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети
Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.