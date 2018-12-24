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Уровень заболеваемости ОРВИ в Удмуртии ниже эпидемического порога

18 декабря
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За последнюю неделю - с 10 по 16 декабря – в Удмуртии острыми респираторными вирусными инфекциями заболело 10781 человек, сообщает республиканский Роспотребнадзор. Всего же за 50 недель 2018 года уровень заболеваемости ОРВИ был ниже эпидемического порога на 10 процентов.

Orvi Уровень заболеваемости ОРВИ в Удмуртии ниже эпидемического порога

В Ижевске на 50-й неделе этого года за медицинской помощью с жалобами на респираторные заболевания обратились 4841 человек. Уровень заболеваемости ОРВИ среди жителей столицы региона был ниже эпидпорога на 20,6 процентов.

Эпидемическое неблагополучие с превышением сезонных показателей уровня заболеваемости было зарегистрировано в Каракулинском, Шарканском и Юкаменском районах, а также в Глазове и Можге.

С начала текущего эпидемического сезона лабораторно исследованы мазки от 432 больных респираторными инфекциями. Исследования установили, что эпидемический процесс поддерживается за счет РС-вирусов и риновирусов, а вот вирусы гриппа лабораторно не обнаружены.

Фото pravdainform.com.ua

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Автор статьи

Наталья ВАСНЕЦОВА Наталья ВАСНЕЦОВА Все материалы этого автора

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