Встреча в формате открытого диалога с представителями ИТ-отрасли прошла сегодня в Ижевске в Региональном центре информатизации и оценки качества образования по Удмуртской Республике.
В ней приняли участие руководители и специалисты BFG Group, «Сетевого завода», НПО "Компьютер", Ростелекома, "Мегафона", компании HUDWAY и IT-университета, Ижевского радиозавода, других компаний.
Находящийся в столице республики с деловой поездкой глава Минкомсвязи России Николай Никифоров сообщил, что в рамках задачи, которую 1 декабря 2016 года Президент РФ Владимир Путин поставил в ходе послания Федеральному Собранию РФ, в Удмуртской Республике уже разворачиваются работы по подключению лечебно-профилактических учреждений к высокоскоростному интернету. В частности, сегодня в посёлке Италмас Завьяловского района открыта площадка волоконно-оптической связи для реализации проекта устранения цифрового неравенства (УЦН).
Николай Никифоров отметил, что в республике уже хорошо видна слаженная работа большой команды: «Есть понимание, есть механизмы для решения вопросов развития информатизации. И это самое главное». Николай Никифоров высоко оценил потенциал специалистов республики и попросил присутствующих активнее сотрудничать с возглавляемым им министерством.
«Меня впечатлил уровень развития ИТ-индустрии в Удмуртии, - сказал министр после окончания встречи. – Это даже не российский, а полноценный мировой уровень проектов компаний, которые уже реализуются. Считаю, что мы вместе должны усилить работу по тиражированию, по экспорту этих разработок не только в России, но и в глобальном мире. Впечатлила цифра, что около шести процентов доходов регионального бюджета поступает от компаний, занимающихся информационными технологиями. Приятно удивлён, какой высокий уровень подготовки специалистов здесь в Ижевске».
Министр выразил предположение, что причина этой уникальности заключается в том, что в Удмуртии давно занимаются вопросами производства высокотехнологичной продукции для оборонно-промышленного комплекса государства.
-Мы должны быть готовы к мировым изменениям и конкуренции. И если у нас есть конкурентная продукция, должны ставить себе самые амбициозные задачи по выходу на мировые рынки, - отметил Александр Бречалов.
После встречи с представителями ИТ-сообщества Николай Никифоров и Александр Бречалов направились на деловую встречу с руководителями и специалистами Ижевского радиозавода. Федеральный министр обещал, что обязательно снова приедет в Удмуртию, чтобы встретиться с коллегами и расширить сотрудничество, сообщает пресс-служба Главы и Правительства региона.
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