В Республиканской библиотеке для детей и юношества имени А. Гайдара в Ижевске состоялась встреча десятиклассников ижевской школы № 40 с генерал–лейтенантом Владимиром Ореховым, участником освобождения заложников, захваченных террористами в сарапульской школе № 12 в далёком 1981 году. Сегодня о том событии написаны десятки статей, снято немало фильмов, выпущены даже книги, а тогда о нём старались не говорить. Самого Владимира Орехова часто и в разных аудиториях просят рассказать, как это было. Владимир Викторович никогда не отказывает, обязательно приходят на эти встречи. По его признанию, самые важные из них – это встречи с детьми, теми, кто, увы, сегодня, как показывают события последних лет, больше всего подвержен опасности.
– Хорошо помню, что в тот день сигнал о захвате школьников поступил примерно в такое же время, как сегодня проходит наша встреча, но тогда был декабрь. На улице – страшная метель, снег летел почти параллельно земле, – начал рассказывать Владимир Викторович и как–то сразу овладел вниманием своих слушателей. – В школе заканчивался последний урок. У 10 «в» была биология, как потом рассказали ученики, после они всем классом собирались идти на каток.
Десятиклассники ловили каждый жест Владимира Орехова, внимательно, будто боясь упустить что–то, слушали его неторопливый рассказ. Быть может, в эти минуты они представляли себя на месте своих сверстников.
За час – именно столько длилась встреча в библиотеке – Владимир Орехов рассказал, как солдаты–дезертиры попали в школу и захватили целый класс, какое требование они выдвинули, как удалось взять ситуацию под контроль и в какой–то момент террористы сами стали заложниками ситуации, как ему удалось вывести из класса вначале девочек, а потом и мальчиков.
В заключение Владимир Орехов, ничуть не умаляя роли спецслужб и правоохранительных органов, которым удалось закончить операцию по спасению заложников без крови и единого выстрела, добавил, что главными героями того события стали дети.
– Они проявили стойкость и настоящее мужество. 16 часов их удерживали террористы, но они не струсили, сохраняли спокойствие до конца. Они прошли настоящий урок мужества. Потом кто–то из учениц написал мне, что было очень страшно, но она знала, что они не одни и их обязательно спасут. А ещё их класс был очень дружным. Помню забавный эпизод. Мне удалось уговорить террористов отпустить хотя бы девочек, те согласились, но девчонки заупрямились, мол, без мальчиков никуда не пойдут.
О захвате и освобождении учеников в сарапульской школе десятиклассники школы № 40, конечно же, слышали. Но то, что рассказал им Владимир Орехов, непосредственный свидетель тех событий, произвело на них неизгладимое впечатление. После встречи они подбежали к Владимиру Викторовичу, буквально засыпали вопросами и благодарили за интересный рассказ.
– В школе, на уроках ОБЖ, нас учат, как действовать в подобных ситуациях. Но то, как повели себя школьники, наши сверстники, просто поражает. Такие встречи нужно проводить как можно чаще. Спасибо библиотеке за этот урок.
Подобные встречи, к слову, Республиканская библиотека для детей и юношества имени А. Гайдара планирует проводить и в дальнейшем.
– Урок мужества служит не только для того, чтобы рассказать о чьём–либо подвиге – безусловно, страна должна знать своих героев, – говорит Антон Огальцев, библиотекарь отдела массовых программ Республиканской библиотеки для детей и юношества. – Важно также научить подрастающее поколение правильно, адекватно реагировать в чрезвычайных ситуациях, от которых, к сожалению, никто не застрахован. Учащимся старших классов, студентам, только вступающим во взрослую жизнь, необходимо объяснять разницу между истинным мужеством и бравадой, а подчас – глупостью. На примерах из реальной жизни мы стремимся показать, что здравомыслие, верно выбранная тактика поведения, собственный психологический контроль позволяют спасти не только свою жизнь, но и жизни окружающих. В современном политически, экономически, климатически нестабильном мире вероятность возникновения природного или социального катаклизма, возникновения чрезвычайной ситуации очень велика. И чтобы молодое поколение было готово (предупреждён – значит, вооружён), мы планируем и впредь проводить подобные уроки мужества, привлекая новых гостей и участников.
Справка «УП»
3 сентября – День солидарности в борьбе с терроризмом. Установление этой даты связано с трагическими событиями, произошедшими в сентябре 2004 года, когда в результате террористического акта в школе № 1 города Беслана Республики Северная Осетия–Алания погибло 334 человека, среди которых 186 детей.
Фото Альбина БАЙКОВА
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