Удмуртия в составе Уральского филиала «МегаФон» вошла в тройку регионов-лидеров по популярности безналичного расчета. Здесь наряду со Столичным и Северо-Западным округами зафиксирован наибольший оборот по банковской карте оператора. В ТОП-3 популярных статей расходов вошли оплата в супермаркетах, финансовые услуги и рестораны.
Полный список финансовых приоритетов жителей региона выглядит так:
Супермаркеты
Финансовые услуги
Рестораны
Медицина
Топливо
Развлечения
Телекоммуникации
Такси
Дом/ремонт
Одежда/аксессуары
Расходы на спорт, благотворительность и детские товары оказались в числе самых редких.
Сезонной тенденцией в использовании пластиковых карт стал рост платежей в категориях «транспорт» и «путешествия», куда входит покупка билетов, оплата турагентствам, экскурсионные услуги и прочее.
«Наша банковская карта упрощает абонентам жизнь, поэтому только за последние семь месяцев в Удмуртии спрос на нее вырос в 7 раз. Она позволяет объединить счета, использовать смартфон как кошелек, получать проценты на остаток по счету и cashback. По нашим данным, средняя сумма возврата на карту от партнеров – 1500 рублей в месяц, этой опцией пользуется каждый десятый владелец», – отмечает директор по развитию бизнеса на массовом рынке «МегаФона» на Урале Сергей Алферов.
Наиболее востребован банковский продукт «МегаФона» в Ижевске, Глазове и Сарапуле.
Собственную карту «МегаФон» представил осенью прошлого года. Это банковская карта с полным функционалом, счет которой — это счет мобильного телефона. При совершении платежей деньги списываются с баланса телефона, а при пополнении баланса мобильного номера – средствами можно воспользоваться по карте.
С условиями использования карты «МегаФон» можно познакомиться на сайте, а оформить – за несколько минут в любом салоне оператора.
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