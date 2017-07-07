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Уральцы – лидеры в России по безналичной оплате билетов и туров

22 июня
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%d0%91%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%be%d0%b2%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f %d0%ba%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%b0 Уральцы – лидеры в России по безналичной оплате билетов и туров

Удмуртия в составе Уральского филиала «МегаФон» вошла в тройку регионов-лидеров по популярности безналичного расчета. Здесь наряду со Столичным и Северо-Западным округами зафиксирован наибольший оборот по банковской карте оператора. В ТОП-3 популярных статей расходов вошли оплата в супермаркетах, финансовые услуги и рестораны.

Полный список финансовых приоритетов жителей региона выглядит так:

  1.   Супермаркеты

  2.   Финансовые услуги

  3.   Рестораны

  4.   Медицина

  5.   Топливо

  6.   Развлечения

  7.   Телекоммуникации

  8.   Такси

  9.   Дом/ремонт

  10. Одежда/аксессуары

Расходы на спорт, благотворительность и детские товары оказались в числе самых редких.

Сезонной тенденцией в использовании пластиковых карт стал рост платежей в категориях «транспорт» и «путешествия», куда входит покупка билетов, оплата турагентствам, экскурсионные услуги и прочее.

«Наша банковская карта упрощает абонентам жизнь, поэтому только за последние семь месяцев в Удмуртии спрос на нее вырос в 7 раз. Она позволяет объединить счета, использовать смартфон как кошелек, получать проценты на остаток по счету и cashback. По нашим данным, средняя сумма возврата на карту от партнеров – 1500 рублей в месяц, этой опцией пользуется каждый десятый владелец», – отмечает директор по развитию бизнеса на массовом рынке «МегаФона» на Урале Сергей Алферов.

Наиболее востребован банковский продукт «МегаФона» в Ижевске, Глазове и Сарапуле.

Собственную карту «МегаФон» представил осенью прошлого года. Это банковская карта с полным функционалом, счет которой — это счет мобильного телефона. При совершении платежей деньги списываются с баланса телефона, а при пополнении баланса мобильного номера – средствами можно воспользоваться по карте.

С условиями использования карты «МегаФон» можно познакомиться на сайте, а оформить – за несколько минут в любом салоне оператора.

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