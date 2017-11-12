Платежи пойдут в обход
В Госдуму в ближайшее время внесут законопроект, благодаря которому из системы платежей за услуги ЖКХ исчезнут посредники – УК и ТСЖ. Документ подготовил Минстрой России. Идею оплаты коммунальных ресурсов в обход «управляек» поддержал премьер Дмитрий Медведев. Предполагается, что это улучшит ситуацию с долгами в отрасли. Так ли это, разбирался корреспондент газеты «Удмуртская правда».
Вынужденная мера
Для Удмуртии прямые расчеты с населением за коммунальные услуги давно не новость. Удмуртский филиал ОАО «Энергосбыт Плюс» еще с 2013 года начал в Ижевске в одностороннем порядке расторгать договоры поставщиков услуг с управляющими компаниями и сам выставлять счета жителям за электроэнергию, тепло и горячую воду. Основанием для этого служит признанная или подтвержденная решением суда задолженность УК перед ресурсниками в размере более двух среднемесячных платежей. Последний пример - расторжение договоров поставки ресурсов с УК «Кама» и «Жилфонд». Однако ситуацию это спасает только отчасти.
По словам директора Удмуртского филиала ОАО «Энергосбыт Плюс» Дениса Детинкина, на начало сентября задолженность потребителей за электроэнергию, тепло и горячую воду перед компанией составляет 4,7 млрд. рублей, из них 3,5 млрд. - это просроченная задолженность. Половину данной суммы составляют долги управляющих компаний и ТСЖ. Это годовая ремонтная программа компании «Т Плюс» на реконструкцию и развитие тепловых сетей в Ижевске и Сарапуле. Население платит при этом более или менее исправно. Только 5 процентов домохозяйств в Удмуртии имеют долги по коммуналке. Самые дисциплинированные - старшее поколение, пенсионеры.
– Конечно, нас тревожат все долги, но более всего по группе «население», а именно управляющие компании и ТСЖ. Если по бытовым абонентам, это непосредственно жители на прямых договорах, ситуация более-менее стабильна - глубина задолженности в среднем не превышает 2,5 месяца, то по УК и ТСЖ - уже шесть и более месяцев. Поэтому переход на прямые расчеты с населением - это вынужденная мера, - отметил Денис Геннадьевич.
Кто виноват?
Основная причина сложившейся ситуации, - это несовершенное законодательство, и посредники пользуются этими дырами в законе. Например, управляющие компании, собирая деньги с населения за коммунальные услуги, должны перечислять их ресурсникам в тот же день, но они этого не делают и не несут за это никакого наказания. Применить меры воздействия к должнику (подать заявление о принудительном взыскании долга, расторгнуть договор энергоснабжения) энергетики могут по истечении двух месяцев. Но к моменту взыскания долга, когда в компанию придут судебные приставы, из нее уже могут быть выведены все активы, и долг превращается в «пустышку», он уже ничем не обеспечен.
– Для взыскания задолженности мы используем все предусмотренные законом меры. По электроэнергии у нас возможностей, конечно, больше. За долги мы можем ограничить должника в получении услуги. А вот по теплу и горячей воде можем взыскать долги только через суд. Каждый месяц мы готовим и передаем в суды около 6 тысяч исков по физлицам и более 200 исков по юрлицам. Компании-должники делают все, чтобы затянуть сроки, судебные заседания могут длиться на 1,5-2 года. Бывает так, что к моменту получения судебного решения у должника уже нет жилого фонда, да и самой компании уже нет. И, конечно, никаких денег уже не взыскать, - отметил Денис Детинкин.
Что делать?
Еще одна причина возникновения долгов - равнодушие к этому вопросу жильцов и попустительство контролирующих органов. УК собирает с жильцов деньги, но вместо того, чтобы расплачиваться за энергоресурсы, проводит в доме ремонты. Жильцы довольны: подъезды чистые, стеклопакеты стоят, во дворе асфальт и цветы, вопросов к своей «управляйке» у них нет. Но они должны быть - почему у компании долги за тепло и свет? За какие деньги создается в доме вся эта красота? Куда уходят деньги, собираемые с жильцов по статье «за содержание» и «капремонт» - в квитанциях есть и такие строки.
Нередко деньги, собранные с населения, просто разворовываются. Только за последний год в стране было возбуждено 2,5 тысячи уголовных дел в отношении нерадивых управленцев, которые беззастенчиво залезали в карман жильцов. Так, 28 августа Устиновский районный суд г. Ижевска вынес приговор в отношении бывшего руководителя ООО «УК Эксперт». Компания собирала с жителей средства за тепло и ГВС, но не перечисляла их энергетикам. Ущерб поставщику тепловых ресурсов – Удмуртскому филиалу ПАО «Т Плюс» превысил 1,8 млн. рублей. Руководитель управляющей компании был взят под стражу в зале суда, ему назначено наказание в виде лишения свободы на 5,5 года с отбыванием в колонии общего режима.
Подобных примеров много в других регионах страны. Чтобы прекратить этот беспредел и не вводить «во искушение» добросовестных посредников, Минстрой РФ предложил: управляющие компании и ТСЖ будут собирать деньги только за свои услуги - уборку подъезда, текущий ремонт и так далее. При этом оплата за воду и отопление будет идти непосредственно поставщикам ресурсов.
– Большинство добросовестных управляющих компаний положительно относятся к этой инициативе, - говорит Денис Детинкин. - Для них сбор денег за коммунальные ресурсы - лишняя головная боль. Деньги надо собрать, перечислить нам. Собираемость не стопроцентная, значит, надо работать с неплательщиками, держать штат юристов, тратить время и деньги.
Прямой платеж – кто «против»?
Однако не все управляющие компании готовы добровольно расстаться с деньгами населения. Так, компании «Жилфонд» и «Кама» после расторжения договоров на поставки ресурсов еще несколько месяцев незаконно выставляли счета за коммунальные ресурсы жильцам. Ситуация с «двойными» платежками может повториться и с ООО «Городская УК». Дело в том, что управляющая компания через суд вернула себе право собирать с жителей нескольких домов платежи за коммунальные ресурсы. Удмуртский филиал ОАО «Энергосбыт Плюс» вынужден был заключить с ней договоры на поставку ГВС и электрической энергии, и УК сама начала выставлять платежки жильцам. Но перечислять эти деньги энергетикам не спешит. На сегодня долг компании уже приближается к 40 миллионам. Поэтому энергетики вновь обратились в суд о принудительном взыскании задолженности. После получения судебного решения они начнут процедуру расторжения договора энергоснабжения и будут вновь выставлять плату непосредственно жителям.
– Ситуация с «двойными платежками» не нова, все это было в 2012-2013 годах. В этом году компании «Жилфонд» и «Кама» повторили этот трюк. С апреля по июнь «Жилфонд» и с мая по август «Кама» вводили жителей в заблуждение, незаконно требуя с них плату. Мы допускаем, что эти события могут повториться и в будущем, но уже с участием ООО «Городская УК». В случае расторжения договора управляющая компания может продолжать выставлять платежки, и несмотря на наши предупреждения, часть жителей может не разобраться - кому платить, и будет очередной наплыв клиентов в наших офисах. Мы это уже проходили, - сказал Денис Детинкин.
В энергосбытовой компании уточнили, что в ситуации с «двойными» платежками по УК «Кама» есть решения Арбитражного суда Удмуртской Республики. На днях суд отказал УК в удовлетворении исков к ПАО «Т Плюс», ООО «УКС» и ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» о запрете выставления жителям прямых платежей за отопление и ГВС. Суд не нашел в действиях энергетиков нарушения действующего законодательства.
Также Арбитражный суд УР отказал УК «Жилфонд» в удовлетворении иска к ПАО «Т Плюс» и ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» о запрете выставлять жителям прямые платежные документы за отопление. Данное решение суда вступило в законную силу - действия энергетиков по выставлению прямых платежей за тепло жильцам домов под управлением «Жилфонда» признаны правомерными и обоснованными.
К чему готовиться?
C принятием закона о переходе на прямые расчеты за коммунальные услуги технически для жителей ничего не поменяется. Но они будут защищены от возникновения подобных ситуаций. Управляющие компании по-прежнему будут обслуживать дома. Только управлять они будут хозяйством, а не деньгами жителей. Законопроект еще должна рассмотреть Госдума. А пока Удмуртский филиал ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» постарается держать ситуацию с недобросовестными компаниями-должниками под контролем.
– В случае расторжения договоров энергоснабжения мы примем все меры для своевременного информирования жителей домов. Будут извещены контролирующие и надзорные органы. Тем не менее, опыт подсказывает, что выполнение всех обязательных процедур не является гарантией того, что управляющая компания-должник будет вести себя добросовестно, - прогнозирует Денис Детинкин.
Вполне возможно, что будут и «двойные платежки», и листовки, и агитация через старших по дому. Затем появятся возмущенные обращения жителей в различные приемные и негодующие письма в высшие инстанции. Конечно, энергокомпания усилит работу в офисах обслуживания и, как всегда, будет встречаться с встревоженными и недоумевающими клиентами, объяснять им суть происходящего. Очень вероятно, что в ситуацию опять придется вмешаться чиновникам из федеральных, республиканских и городских структур и в очередной раз разъяснять горожанам, что все действия энергетиков законны. И скорее всего, все это будет происходить на фоне равнодушия и уверенности в своей безнаказанности директора и владельцев ООО «Городская УК».
Между тем
Комментируя ситуацию с очередями в офисах обслуживания в Ижевске, директор Удмуртского филиала ОАО «Энергосбыт Плюс» рассказал о причинах их появления и о том, что сделано для решения проблемы. Так, ежемесячно в офисах Ижевского отделения очно и заочно обслуживается от 20 до 25 тыс. клиентов. Из них 9,7 тысячм клиентов – это посетители, которые приходят передать показания приборов учета. При этом анализ ситуации с очередями, который провели в компании за 10 месяцев этого года, выявил следующую тенденцию: 33 процента обращений связаны с перерасчетом за отопление по итогам года. 45 процентов - с единым платежным документом. 12 процентов - с двойными квитанциями по домам УК «Жилфонд» и «Кама».
Чтобы снять остроту проблемы, компания увеличено количество офисов, приняла ряд организационных мер, урегулировала вопросы передачи данных между филиалом и заказчиками. Кроме того, начиная с 7 ноября ижевские офисы, расположенные по адресам: ул. 7 Подлесная, 100, ул. Ленина, 27 и ул. Татьяны Барамзиной, 84, будут работать с 8.00 до 18.00.
– Сейчас ситуация стабильная, - подчеркнул Денис Детинкин. – Очередей в офисах практически нет. Основные вопросы, с которыми приходят люди, касаются отсутствия данных по приборам учета и показаний после перехода на прямые расчеты по тем или иным услугам. Чтобы навести порядок и здесь, мы подготовили и направили соглашение о взаимодействии в управляющие компании, жильцы которых находятся с нами на прямых договорах. Правда, пока его подписала лишь одна управляющая компания. Но мы не теряем надежды договориться со всеми УК, будем продолжать работать в этом направлении, - подчеркнул Денис Детинкин.
На фото: Денис ДЕТИНКИН: «Переход на прямые расчеты с населением – это вынужденная мера». (Фото Диля Ахмадишина, медиагруппа «Центр»).
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