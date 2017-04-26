Глава Ижевска Юрий Тюрин поручил Управлению муниципальной милиции по каждому случаю несвоевременного вывоза мусора после субботников составлять протоколы и при необходимости направлять материалы в Государственную жилищную инспекцию УР. Об этом сообщает информационно-аналитическое управление администрации города.
24 апреля Юрий Тюрин принял участие в работе Штаба по благоустройству территории Первомайского района. Глава Администрации Первомайского района Наталья Сазонова сообщила, что «зачастую с придомовых территорий не вывозится строительный мусор, контейнеры на площадках переполнены, дворники не расчищают дворы от мусора».
Обращение в Госжилинспекцию может инициировать отзыв лицензии у нерадивых управляющих организаций.
Подводя итоги заседания Штаба, Юрий Тюрин подчеркнул: «Все хотят жить в чистом городе, но надо понимать, что это наша общая ответственность - и муниципальных служб, и управляющих компаний, и горожан. Надо выводить на работу дворников, работать с жителями, выходить на субботники, убраться в своем дворе. Тех, кто мусорит, будем привлекать к ответственности, причем я постоянно говорю, что штрафы для нас - не самоцель, нужно навести порядок в городе. С нерадивых компаний будем строго спрашивать, инициировать отзыв лицензии, у нас нет другого выхода. До майских праздников осталось немного времени, 29 апреля пройдет общегородской субботник, и я призываю всех принять в нем активное участие».
Фото: izh.ru.
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