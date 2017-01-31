Айсберг на крыше
В республике завершилась масштабная проверка качества очистки крыш и козырьков жилых домов от снега и сосулек. По ее итогам только в Ижевске было возбуждено 70 административных дел в отношении управляющих компаний. Об этом заявил главный государственный жилищный инспектор Удмуртии Марат Исмагилов.
Во время рейдов было обследовано 4 тыс. 470 скатных кровель. Осмотры проводили сотрудники администраций муниципальных образований и ГЖИ, а также представители общественных организаций. Рейды проводились с 9 по 20 января.
В списке нарушителей МУП «СПДУ», ООО «Городская УК», ООО «Аргон 19»,ООО ГП «Единая УК», ООО «Ижевская УК», ООО «УК «АСПЭК - Мастер», ООО УК «Гарант Сервис», ООО УК «ЖРП № 8», ООО «Ижевское управление жилищным фондом», ООО «УК- Ижкомцентр», ООО УК «Инвест Строй», ООО УК «Кедр», ООО УК «Наш дом», ООО УК «РЖК», АНО «Домоуправа ТСЖ», ООО «Народное», ООО «Служба единого заказчика».
– Суммы штрафов у всех будут разные, потому что их назначают суды. Максимальный - 300 тысяч. Сумма будет зависеть от степени нарушений и от того, наказывается компания за один факт или за несколько. Если нарушений несколько, то наказание будет больше. Товарищества собственников жилья также понесут наказание в случае нарушения. Для них размер штрафа может достигать 50 тыс. рублей, - пояснил Марат Исмагилов.
При этом он подчеркнул, что это неокончательный список компаний: их число может увеличиться. Рейды продолжатся до конца сезона, проверки будут проводиться на основании результатов визуальных осмотров и сообщений от жильцов.
– Мы понимаем, что снегопады продолжаются, соответственно, эта работа будет продолжена до конца сезона. Февраль, март - это тот период, когда снег становится мокрым, тяжелым. А значит, возникает опасность схода снега и падения сосулек с крыш, а также обрушения кровель, - пояснил Марат Исмагилов.
Напомним, что решение провести проверку в отношении УК и ТСЖ по содержанию кровель было принято после инцидента на улице 50 лет ВЛКСМ в Ижевске, где под тяжестью снега в ночь с 7 на 8 января рухнула кровля дома.
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