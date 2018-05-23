Главная » Общество » «Управляй!»: бизнесу предложили мобильный кэшбэк и бесплатные входящие в Европе

«Управляй!»: бизнесу предложили мобильный кэшбэк и бесплатные входящие в Европе

23 мая
0

23 мая 2018 года. Удмуртия. Руководители компаний и их сотрудники теперь будут получать кэшбэк при пользовании услугами связи. «МегаФон» первым на корпоративном рынке возвращает на лицевой счет клиента 7% от ежемесячных мобильных затрат. Потратить бонусы можно на популярные телеком-услуги и сервисы для бизнеса.

%d0%a3%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d1%8f%d0%b9 «Управляй!»: бизнесу предложили мобильный кэшбэк и бесплатные входящие в Европе

«МегаФон» предложил корпоративным клиентам тарифную линейку «Управляй!». На выбор сформировано четыре пакета услуг: для руководителей бизнеса – «Управляй! Руководитель», для ключевых работников – «Управляй! Менеджер», для сотрудников офиса – «Управляй! Специалист», а для тех, кто больше работает на удаленном режиме – «Управляй! Эксперт».

Главные нововведения:

1. Интернет-сервисы с обнуленным трафиком – в зависимости от тарифа клиентам предоставляется: безлимит на мессенджеры, карты, почту, соцсети или облачные хранилища.

2. Несгораемые бонусы – возврат средств от суммы счета за предыдущий месяц, которые можно потратить на дополнительные услуги - «МегаФон.Таргет», «Виртуальная АТС», «Контроль кадров».

3. Индивидуальная настройка тарифа. Впервые на b2b-рынке каждый сотрудник может выбрать для себя соотношение минут и гигабайт без изменения абонентской платы.

4. В тарифы «Управляй! Менеджер» и «Управляй! Руководитель» включены входящие звонки в Европе. Это поможет оставаться на связи и принимать звонки, не опасаясь перерасхода.

5. Персональный бюджет. Теперь каждый работник, который пользуется корпоративным тарифом, сможет дополнительно подключать необходимые услуги, оплачивая их со своего персонального счета. Это избавит от необходимости заводить несколько сим-карт и телефонов – личных и служебных.

«На основе анализа больших данных, в результате масштабного исследования мобильного поведения более чем миллиона корпоративных абонентов, мы создали самый продвинутый на рынке тариф-конструктор «Управляй!». Предлагаем корпоративным клиентам единую географию услуг – звонки, sms и мобильный интернет по России, а также полный комплекс новых сервисов, которые помогут эффективному развитию бизнеса тех, кто выбирает «МегаФон», — рассказала Инна Смирнова, директор по развитию корпоративного бизнеса «МегаФона» на Урале.

Подробные условия тарифов «Управляй!» на сайте

Комментарии

нет комментарев

Написать комментарий

Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети

Войти через Facebook Войти через Vkontakte Войти через Twitter Войти через Google Войти через Yandex

Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.

Читать также

Оспаривание кадастровой стоимости
28 мая
Уплата налогов - прямая обязанность собственников, которую следует соблюдать. Однако, производимый, и...
Очередное заседание Постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка в Удмуртии
21 мая
Сегодня под председательством Главы Удмуртии Александра Бречалова состоялось очередное заседание Пост...
В День защиты детей стань первым! В Ижевске пройдёт благотворительная акция с участием звёзд Первого канала
21 мая
15 лет назад на Первом канале придумали и впервые воплотили благотворительную акцию «Стань первым!», ...
Стартовало голосование в конкурсе творческих работ «Маленький архитектор»
21 мая
Со 2 апреля по 13 мая Информационно-методический центр «Альтернатива» при поддержке Love Radio и инфо...

Вопросы и ответы Rss

вопрос 21 июня 2016
О строительстве Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков
ответ
вопрос 24 мая 2016
В размере 60 процентов от заработка
ответ
вопрос 24 мая 2016
Хочу узнать, откуда я родом и кто мой отец
ответ
вопрос 27 апреля 2016
ответ
Задать вопрос

Час письма Rss

Любовь Ионова, Борис Решетников, Анна Кузнецова, Любовь Репина, Вероника Санникова, Мария Шелемова, пос. Кизнер
«Наша работа - о людях забота»
Юрий ПОЛУПУДНОВ, г. Самара
Заехал к другу в Акилово
Светлана РОДИОНОВА, г. Сарапул
Не называйте «детьми войны»
Тимиргузяль Гафурова
Праздничный маршрут
Написать письмо