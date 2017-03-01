Управление Росреестра по Удмуртской Республике предоставляет государственные услуги жителям региона в новом формате в соответствии с Федеральным законом № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».
Услуги Росреестра по получению сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), по регистрации прав и кадастровому учету доступны каждому гражданину страны, напоминают в ведомстве.
В Удмуртии жители республики могут подать документы на получение услуг Росреестра в офисах филиала кадастровой палаты и в многофункциональных центрах «Мои документы».
На портале Росреестра доступна предварительная запись: пользователю необходимо авторизоваться в «Личном кабинете правообладателя» с использованием учетной записи интернет - портала государственных услуг. Сервис предварительной записи «Офисы и приемные. Предварительная запись на прием» позволяет заранее спланировать визит для получения услуг Росреестра.
Важно отметить, что в заявлении о государственном кадастровом учете и (или) государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним необходимо указывать адрес электронной почты, а также правообладателя объекта недвижимости. Данное требование обусловлено необходимостью направления заявителю предусмотренных законодательством Российской Федерации уведомлений, в том числе о ходе оказания государственной услуги.
Фото: realty.irk.ru
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