Регистрация прав, кадастровый учет и получение сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) – наиболее востребованные жителями Удмуртии государственные услуги Росреестра. С января по март текущего года специалисты республиканского ведомства рассмотрели 37 тыс. заявлений на государственную регистрацию прав и 8 тыс. заявлений на кадастровый учет.
С 1 января 2017 года вступил в силу новый закон, который предусматривает введение единой учетно-регистрационной системы и, как следствие, возможность одновременной подачи документов на кадастровый учет и регистрацию прав. Таким правом воспользовались 1,5 тыс. заявителей, направившие в регистрирующий орган заявления о единой процедуре.
По запросам заявителей за этот же период выдано 83 тыс. сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).
Напомним, Управление Росреестра по Удмуртской Республике наделено полномочиями по предоставлению следующих видов сведений, содержащихся в ЕГРН:
– копии договора или иного документа, выражающего содержание односторонней сделки, совершенной в простой письменной форме, содержащегося в реестровом деле;
– копии правоустанавливающих документов и (или) копии иных документов, которые содержатся в реестровых делах;
– выписки о содержании правоустанавливающих документов.
Прием запросов о предоставлении иных видов сведений, содержащихся в ЕГРН, и выдача документов относятся к полномочиям филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Удмуртской Республике.
Кроме того, сведения об объекте недвижимости из ЕГРН можно получить в электронном виде на портале Росреестра.
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