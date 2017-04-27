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Управление Росреестра по Удмуртии: новые требования «дачной амнистии»

26 апреля
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22zakon o dachnoj amnistii 800x445 Управление Росреестра по Удмуртии: новые требования «дачной амнистии»

В 2017 году упрощенный порядок регистрации садовых, дачных домов, бань, гаражей (не расположенных в гаражных кооперативах) и других сооружений на землях садовых и дачных товариществ утратил силу.

С 1 января 2017 года государственный кадастровый учет объектов недвижимости осуществляется на основании технического плана здания, сооружения.

Именно этот документ заменил декларацию, которая заполнялась заявителем самостоятельно. Так, в прошлом году «дачной амнистией» воспользовалось 6 тыс. 400 жителей республики. С учетом новых требований Управлением Росреестра по Удмуртской Республике за первые три месяца текущего года в порядке «дачной амнистии» оформлено свыше 700 прав.

В настоящее время в соответствии с нормами действующего законодательства для регистрации права на садовые, дачные домики необходимо предоставлять технический план, который составляется кадастровым инженером на платной основе. После 1 марта 2018 года минимальный набор документов для упрощенной регистрации недвижимости станет больше. К примеру, для регистрации права на ИЖС к технической документации нужно будет приложить еще и разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.

Новый порядок оформления загородных сооружений предполагает наличие дополнительного звена в виде кадастровых инженеров.

Узнать сведения о кадастровом инженере, в том числе результаты его профессиональной деятельности, учитывающие количество сданных межевых и технических планов, решения об отказе в кадастровом учете и т.д., можно на сайте Росреестра в разделах «Физическим лицам», «Юридическим лицам» или «Специалистам» во вкладке «Реестр кадастровых инженеров».

Пресс-служба Управления Росреестра по Удмуртской Республике

Фото: petersit.ru

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