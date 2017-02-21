Региональное Управление МЧС и «Государственная противопожарная служба Удмуртской Республики» получили новые оперативно-служебные автомобили.
Ключи от «Лады Веста», произведенные на Ижевском автомобильном заводе, и сертификаты вручал генеральный директор Объединенной Автомобильной Группы Михаил Рябов, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по УР.
Он отметил, что Веста – это автомобиль с современным дизайном и надежными техническими характеристиками. Сегодня компания продолжает работать над качеством автомобилей и разрабатывает новые предложения для полиции, спасателей и пожарных.
Начальник Главного управления МЧС России по УР генерал-майор Петр Фомин подчеркнул, что оперативные автомобили будут служить в целях обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности на территории всей республики.
Фото: 18.mchs.gov.ru
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