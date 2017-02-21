Главная » Управление МЧС по Удмуртской Республике получило новые оперативно-служебные автомобили

Управление МЧС по Удмуртской Республике получило новые оперативно-служебные автомобили

21 февраля
0
5q671dcxco big reduce350 Управление МЧС по Удмуртской Республике получило новые оперативно-служебные автомобили

Региональное Управление МЧС и «Государственная противопожарная служба Удмуртской Республики» получили новые оперативно-служебные автомобили.

Ключи от «Лады Веста», произведенные на Ижевском автомобильном заводе, и сертификаты вручал генеральный директор Объединенной Автомобильной Группы Михаил Рябов, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по УР.

Он отметил, что Веста – это автомобиль с современным дизайном и надежными техническими характеристиками. Сегодня компания продолжает работать над качеством автомобилей и разрабатывает новые предложения для полиции, спасателей и пожарных.

Начальник Главного управления МЧС России по УР генерал-майор Петр Фомин подчеркнул, что оперативные автомобили будут служить в целях обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности на территории всей республики.

Фото: 18.mchs.gov.ru

Подписывайтесь на наши новости ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере и Одноклассниках.

Комментарии

нет комментарев

Написать комментарий

Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети

Войти через Facebook Войти через Vkontakte Войти через Twitter Войти через Google Войти через Yandex

Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.

Автор статьи

Антуганова А Все материалы этого автора

Вопросы и ответы Rss

вопрос 21 июня 2016
О строительстве Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков
ответ
вопрос 24 мая 2016
В размере 60 процентов от заработка
ответ
вопрос 24 мая 2016
Хочу узнать, откуда я родом и кто мой отец
ответ
вопрос 27 апреля 2016
ответ
Задать вопрос

Час письма Rss

Любовь Ионова, Борис Решетников, Анна Кузнецова, Любовь Репина, Вероника Санникова, Мария Шелемова, пос. Кизнер
«Наша работа - о людях забота»
Юрий ПОЛУПУДНОВ, г. Самара
Заехал к другу в Акилово
Светлана РОДИОНОВА, г. Сарапул
Не называйте «детьми войны»
Тимиргузяль Гафурова
Праздничный маршрут
Написать письмо