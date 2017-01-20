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Управление ГИБДД в Удмуртии распространило обращение к водителям и пешеходам в связи с сильным снегопадом

20 января
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I Управление ГИБДД в Удмуртии распространило обращение к водителям и пешеходам в связи с сильным снегопадом

Морозная погода в Удмуртии сменилась снегопадами и метелью. В связи со сложными погодными условиями - плохой видимостью, обильными снегопадами и снежными заносами - Госавтоинспекция МВД по Удмуртской Республике обращается ко всем участникам дорожного движения:

– Будьте предельно внимательны, не создавайте аварийных ситуаций! При выпадении обильных осадков в виде снега автомобильные шины легко теряют контакт с дорожным покрытием, и автомобиль может внезапно уйти в неуправляемый занос. Кроме того, значительно увеличивается тормозной путь транспортного средства. Даже незначительное превышение скорости, не соответствующей сложным погодным условиям, может привести к ДТП.

Просьба и к пешеходам: Берегите свою жизнь и здоровье. При выходе из общественного транспорта не торопитесь. Дождитесь, когда транспорт отойдет от остановки на достаточное расстояние и дорога будет хорошо просматриваться в обе стороны. Не перебегайте проезжую часть перед близко идущим транспортом, малолетних детей берите на руки. При выходе и посадке в общественный транспорт будьте осторожны – под слоем снега на остановочных комплексах может находиться скользкий лед.

Во избежание несчастных случаев с участниками дорожного движения, особенно с детьми, просим владельцев транспортных средств не испытывать судьбу и не отправляться без острой необходимости в дальние поездки.

Фото: rupor43.ru

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Автор статьи

Антуганова А Все материалы этого автора

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