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Уникальные образцы церковных изданий презентовали на выставке выставка «Книжные сокровища. Псалтирь» в Ижевске

27 марта
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Книжное сокровище

14 марта в отделе редких и ценных документов Национальной библиотеки УР прошла выставка «Книжные сокровища. Псалтирь», которая была посвящена Дню православной книги и организована совместно с Республиканской библиотекой для детей и юношества.

Празднование Дня православной книги учреждено в 2010 году в честь выхода в свет 14 марта 1564 года (1 марта по ст. ст.) первой печатной русской книги – «Апостол» Ивана Федорова.

Псалтырь – собрание гимнов и благодарственных песен, обращенных к Богу, одна из библейских книг Ветхого Завета, которая занимает важное место в христианской культуре. На протяжении многих веков Псалтырь на Руси была не только ежедневно читаемой богослужебной книгой, но и первым и важнейшим «учебником жизни» для русского человека. Книга, содержащая 150 псалмов, оказала влияние на фольклор и средневековую словесность, была основной учебной книгой для овладения грамотой.

Экспозицию составили уникальные образцы церковных изданий из фонда Национальной библиотеки УР. В первом разделе выставки были представлены редкие издания Библии. Среди них так называемая «Елизаветинская» Библия XVIII века с роскошными гравюрами на темы библейских сюжетов.

Во втором разделе выставки посетители увидели уникальные издания Псалтырей, наиболее раннее из которых напечатано в Московской типографии в 1834 году. Отдел редких и ценных документов Национальной библиотеки представил два варианта Псалтыри, и, таким образом, можно было ознакомиться с Псалтырью следованной (1875 г.) и Псалтырью учебной (1898 г.).

В третьем разделе выставки экспонировалась Псалтырь 1683 года в переводе Авраамия Фирсова, вышедшая в серии «Памятники славяно-русской письменности». Книга содержит часть текста на древнерусском языке, указатель и материалы современных исследований. Здесь также были представлены издания Синодальной типографии конца XX века, два финских издания Псалтыри, переведенной на удмуртский язык ученым и писателем М.Г. Атамановым, и др.

В течение дня в рамках работы выставки прошли встречи со священниками Ижевской и Удмуртской епархии, представителями Удмуртского отделения Всероссийского созидательного движения «Русский лад».

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Автор статьи

Римма ИВАНОВА Все материалы этого автора

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