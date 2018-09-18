Владимир Соловьев, обращаясь к ребятам, отметил: «У вас есть возможность посмотреть, из чего создавалась великая слава ижевского оружия. Это бесценно. Я хочу поблагодарить организаторов данной выставки, а также проекта День оружейника в Удмуртской Республике. Мы были, есть и останемся крупным центром по созданию, в первую очередь, стрелкового оружия. День оружейника – это великий праздник, праздник наших предков, сегодняшних конструкторов. Стоит гордиться, что мы живем среди таких великих людей».
Виктор Лашкарев также поблагодарил сотрудников за достойный уровень организации выставки и отметил её уникальность. «Нам удалось здесь выставить, в том числе, и образцы, которые хранились в музеях наших промышленных предприятии», - сказал министр промышленности и торговли УР и добавил, что на выставках, организованных ко Дню оружейника, жители и гости Ижевска могут ознакомиться и с современными образцами оружия, производимыми на республиканских предприятиях ОПК.
На постоянно действующей выставке «Города начинались с заводов», посвящённой, в том числе, и истории развития оружейного производства республики, в рамках реэкспозиции представлены редкие образцы старинного оружия, которые использовались в России в 17-18 веках. Здесь же - продукция Ижевского оружейного завода, в том числе первые ружья, которые были изготовлены в 1810-1827 годах.
Помимо всего прочего в числе экспонатов есть именное оружие. Например, ружье, специально изготовленное в качестве подарка цесаревичу Александру - будущему Александру II. Ещё одно ружьё изготовлено в честь приезда в Ижевск великого князя Михаила Николаевича в 1887 году.
Также у посетителей выставки есть возможность сравнить образцы ижевского оружия с образцами ведущих иностранных оружейных заводов.
Сейчас в Нацмузее УР выставлено порядка 40 экспонатов, которых нет в постоянной экспозиции. Половина из них будет доступна для посетителей лишь два дня в рамках празднования Дня оружейника, вторая половина – до конца года.
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