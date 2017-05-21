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Умер первый президент Удмуртии Александр Волков

20 мая
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A8081d7e 2ed1 4302 a722 0e7bc16a92d0 Умер первый президент Удмуртии Александр Волков

Умер первый президент Удмуртии Александр Волков.

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил председатель постоянной комиссии по нацполитике, общественной безопасности и регламенту Госсовета Удмуртской Республики Энвиль Касимов.

«Умер первый Президент Удмуртии Александр Александрович Волков», - написал он вечером в субботу, 20 мая.

Также на сайте sm-news.ru появилось сообщение: "Бывший глава Удмуртии Александр Волков скончался 20 мая в клинике в Германии. Об этом сообщили близкие Волкова. Известно, что в Германии он проходил лечение".

Официальной информации по этому поводу пока нет.

Фото: up.mittec.su

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