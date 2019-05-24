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Улыбнитесь, вас снимают!

24 мая
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Новые дорожные камеры появились на пересечении Удмуртской и Майской в Ижевске. Их установили в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Camera security monitoring big brother control surveillance camera video surveillance supervision 491100 Улыбнитесь, вас снимают!

Как подчеркнули в пресс-службе нацпроекта, новый рубеж контроля оснащён аппаратно-программным комплексом второго поколения «Автоураган-ВСМ2». Он обладает высокими техническими характеристиками, работает в более широком температурном диапазоне, и позволяет качественнее контролировать дорожное движение.

Камеры будут фиксировать проезд на красный свет, выезд за стоп-линию и превышение скорости. Ожидается, что первые штрафы начнут приходить нарушителям уже в начале июня, когда комплекс будет подключён и пройдёт тестирование.

В региональном Управтодоре добавляют, что установка комплексов автоматической фотовидеофиксации – одна из действенных мер по снижению аварийности и профилактике опасного поведения на дороге. По статистике Управления ГИБДД МВД по УР, в прошлом году в Ижевске количество ДТП в местах установки камер снизилось к показателю 2017 года на 12,2 процента, а количество пострадавших (получивших травмы) – на 21,1 процента.

В то же время, подчёркивают в ведомстве, при эксплуатации стационарных комплексов неизбежен эффект привыкания.

– Сегодня любой автонавигатор предупреждает водителя о камере, чтобы он мог сбросить скорость непосредственно перед рубежом контроля, а проехав его, снова разогнаться, – пояснила начальник КУ УР «Управтодор» Ирина Шкляр. – При этом именно нарушение скоростного режима является причиной самых тяжёлых ДТП. Между тем, нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» ставит перед всеми регионами задачу по снижению уровня смертности на дорогах. Поэтому в этом году мы хотим провести модернизацию камер на пересечении Удмуртская–Кирова с тем, чтобы этот комплекс можно было объединить с только что установленным на Майской и фиксировать среднюю скорость автомобиля на участке от «Авроры» до переулка Северный.

Напомним, в Удмуртии уже был опыт эксплуатации оборудования, фиксировавшего среднюю скорость, – системы «Автодория». Её устанавливали минувшим летом на участке улицы 10 лет Октября. В результате за четыре с небольшим месяца тестирования системы на указанном участке было зафиксировано более 95 тысяч нарушений ПДД, а количество водителей, превышающих скорость более чем на 20 км/ч, сократилось в 16 раз.

До конца года в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на дорогах республики будут установлены еще шесть стационарных комплексов автоматической фотовидеофиксации автонарушений.

Между тем

В Удмуртии начали формировать списки дорог, которые отремонтируют в 2020 году. Как сообщает пресс-служба Миндортранса УР, до конца мая все города должны подготовить свои предложения. К середине июня появится окончательный перечень объектов ремонта. Если все подготовительные работы пройдут вовремя, то торги по выбору подрядчиков пройдут уже в декабре этого года. Это позволит дорожникам лучше подготовиться к сезону и закупить требуемые контрактами материалы зимой по минимальным ценам.

Напомним, что в этом году по программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Удмуртии планируют отремонтировать 79 участков дорог общей протяженностью 134,5 км. Подрядчики вышли на объекты в конце апреля.

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Автор статьи

021 Надежда БОНДАРЕНКО Все материалы этого автора

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