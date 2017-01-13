На этапе Кубка мира в Рупольдинге сборная России в эстафете заявлена в таком составе: Виктория Сливко, Татьяна Акимова, Ульяна Кайшева и Ольга Подчуфарова. Гонка начнется 12 января в 16 часов 30 минут (по московскому времени).
У нашей землячки Кайшевой и ее подруги по команде Сливко в этом сезоне был опыт совместного выступления в эстафете на Кубке Международного союза биатлонистов. Будем надеяться, что в Рупольдинге наших участниц не подведет стрельба.
Напомним, что в эти январские дни на этапе Кубка мира в Оберхофе Ульяна Кайшева заняла 27-е место в спринтерской гонке, допустив два промаха при стрельбе лежа. Лучше из сборной России выступила только Акимова, занявшая 14-е место при одном промахе в стрельбе стоя. Для сравнения, олимпийская чемпионка Дарья Домрачева (Республика Беларусь), дебютировавшая в этой гонке после декретного отпуска, финишировала на 37-м месте с двумя промахами.
В гонке преследования Кайшева свой результат улучшить не смогла (из-за пяти промахов), так и осталась 27-й, а на 28-29-м местах закончили гонку Екатерина Глазырина и Ольга Подчуфарова. Татьяна Акимова и Ирина Услугина выступили еще хуже. И Дарья Домрачева финишировала после них на 34-м месте.
В гонке с масс-старта от сборной России участвовала только Акимова, занявшая 13-е место после трех промахов на третьем рубеже. Обратила на себя внимание в этой гонке Галина Вишневская (Казахстан), финишировавшая на четвертом месте.
Результаты Кайшевой можно считать относительно приемлемыми. Тем более что тренеры, и в первую очередь Валерий Медведцев, считают, что причины неудачной стрельбы – психологические. Чтобы «выровнять психологию», конечно же, надо дать освоиться Ульяне Кайшевой среди сильнейших спортсменок. Тем более что многих из них в юниорском возрасте она обыгрывала.
Александр НИКОЛАЕВ
Фото: topre.ru
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