На территории Удмуртии эту программу реализует Минстрой Удмуртской Республики. Поэтому мы побывали в Воткинске вместе с заместителем министра Юрием Бродько. Дисциплина у воткинских энергетиков заметна и по чистоте помещений, и по элементам техники безопасности. Перед входом в электроподстанцию у Дворца культуры «Юбилейный» мы получили каски, но впору было выдавать театральные бинокли. Настолько новое оборудование, смонтированное в малом шкафу, компактнее, чем то, что располагается в трёх больших шкафах у противоположной стены.
Всего по Воткинску установлено 76 подобных щитов. Через них идет управление 4600 уличными светодиодными светильниками. Все они новые. Раньше можно было включить и выключить только все сразу. Сейчас есть возможность отключать выборочно по 76 точкам (в случае пожара или иной необходимости). Это благодаря новой системе управления уличным освещением. Экономию при этом учитывает автоматизированная информационно–измерительная система коммерческого учёта электроэнергии.
Модернизация систем городского освещения – одно из приоритетных направлений в Удмуртии при повышении энергоэффективности. Понятна выгода для горожан и для бюджета города. В Воткинске это нам подтвердил заместитель главы администрации города Владимир Пальянов. Но финансируют работы инвесторы. У них какая выгода? Оказывается, инвесторы заинтересованы процентами от экономии. Обновлённая система в Воткинске была смонтирована 15 марта, и уже в марте экономия составила 800 тысяч рублей. То есть недаром напряжённо и оперативно работали подчинённые директора Воткинских городских электрических сетей Константина Владимирова. Без отдыха использовали четыре своих автовышки для замены светильников и ещё привлекали две автовышки других организаций. На пульте управления дежурный начальник смены Павел Саврасов доложил заместителю министра, что все трансформаторные подстанции работают надёжно, никаких происшествий в течение дня не произошло.
– Оборудование надёжное. С большим сроком гарантии. Его устанавливают и в других городах, но в Воткинске работы провели ускоренно, – пояснил нам Юрий Бродько.
Инвестор (это «ЭнергосбыТ плюс») вложил по энергосервисному контракту в Воткинске 40 миллионов рублей. Контракт рассчитан на пять лет. Экономия за это время может составить 80 миллионов рублей.
Кроме того, инвесторы могут получить в качестве государственной поддержки возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам и займам. Эту компенсацию в размере 300 тысяч рублей из бюджета Удмуртии получил инвестор, реализующий энергосервисные контракты в Сарапуле. А работы по замене электросветильников велись и в Глазове, модернизация освещения в 2016 –2017 годах проведена в Можге, Камбарке и Уве.
Переход на светодиодные источники света выгоден. В том числе и в Ижевске будет примерно 21 тысяча таких светильников. По Ижевску разрабатывается техническое задание и готовится конкурсная документация. В целом в рейтинге регионов Приволжского федерального округа по эффективности реализации госпрограммы «Энергоэффективность и развитие энергетики» Удмуртия находится в лидерах, и есть возможность это лидерское положение сохранить. И пешеходам, и автомобилистам гораздо приятнее передвигаться по светлым улицам городов и селений.
Фото Андрея ПОЗДЕЕВА
ЦИТАТА
Заместитель министра строительства, жилищно–коммунального хозяйства и энергетики Удмуртской Республики Юрий Бродько:
– Оборудование надёжное. С большим сроком гарантии. Его устанавливают и в других городах, но в Воткинске работы провели ускоренно. Инвестор (это «ЭнергосбыТ плюс») вложил по энергосервисному контракту в Воткинске 40 миллионов рублей. Контракт рассчитан на пять лет. Экономия за это время может составить 80 миллионов рублей.
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