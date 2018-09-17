Ижевск – оружейная столица России. Мероприятия, посвященные Дню оружейника России, стартуют 18 сентября **Об этом сегодня на аппаратном совещании в Резиденции Главы региона доложил первый заместитель Предс...

Главный хранитель семейного очага. Памяти Любови Ивановны Блиновой **Наши дома были параллельны друг другу. Пройти проулок, и на той же улице Маяковского – обыкновенная...

В Удмуртии встречают осень с новыми смартфонами **Жители Большого Урала покупают смартфоны с поддержкой быстрого интернета. Две третьих всех реализов...