В опросе, проводившемся в течение 2 недель с 3 по 14 сентября, приняли участие 2915 человек. Каждый участник опроса мог выбрать из списка, предложенного городскими властями и общественными организациями, не более 5 улиц. В результате за все 59 объектов перечня поступило 9830 голосов.
В топе рейтингового голосования оказались улица Колосковая и проезд Колосковый (618 голосов), а также улица Архитектора Берша (582 голоса). На третьем месте - улица Цветочная (478 голосов), далее – Ворошилова (443 голоса). Замыкает пятерку объектов, требующих ремонта, одна из главных магистралей города - улица Удмуртская.
Напомним, некоторые объекты, возглавившие рейтинг по итогам прошлогоднего голосования, пришлось исключить из списка ремонта на 2018 год, так как они требовали проведения капиталоемких мероприятий, которые по условиям проекта должны начаться только с 2019 года. В этом году улицы, вошедшие в первую пятерку списка, включены в программу и будут отремонтированы. Однако общее количество дорог, которые будут приведены в нормативное состояние в Ижевске в рамках проекта, станет известно после определения объемов финансирования на предстоящий год.
С результатами голосования можно ознакомиться на сайте Миндортранса УР, городской администрации, в группе «Безопасные и качественные дороги Ижевск» в социальной сети Вконтакте, а также по ссылке: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1btNhINgDBcQUxNxPNQhsJGbDodyjEQqyAOt4WVXT1bw/edit?usp=sharing.
Отметим в этом году в Ижевске в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги было отремонтировано 43 объекта общей протяженностью более 60 км, площадь отремонтированного покрытия превысила 887 тыс. кв.м.
Комментарии
Написать комментарий
Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети
Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.