Автомобильное движение в Ижевске по улице Пушкинской на участке от Кирова до Советской будет перекрыто в ночь с 31 декабря на 1 января. Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на заместителя начальника полиции МВД по Удмуртии Сергея Козлова.
«На улице Пушкинской, от Кирова до Советской будет перекрыто движение для частного транспорта, не будет допускаться грузовой автотранспорт. Движение будет перекрыто с 31 декабря по 1 января, на всех мероприятиях, которые будут проходить», — отметил Сергей Козлов.
По его словам, данные меры приняты во избежание противоправных действий, которые можно ожидать не только от лиц с неуравновешенной психикой и употребивших алкоголь. В качестве примера полицейский привел инцидент, произошедший в Казани, когда водитель в состоянии наркотического опьянения въехал в зону международного аэропорта.
«Если бы он был трезвый, он бы разве так поступил? Естественно, не поступил. А от пьяного человека все что угодно можно ожидать», — добавил замначальника полиции.
При этом он подчеркнул, что меры против людей в состоянии алкогольного опьянения будут применять в случае нарушения административного порядка. Данных граждан сотрудники МВД могут задержать и доставить в территориальные органы внутренних дел. Но если человек ведет себя адекватно, и его сопровождают, то будет вынесено только устное замечание.
Фото: mapio.net
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