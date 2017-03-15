Улицу Милиционную в Ижевске закрыли для движения транспортных средств. Проезд здесь будет запрещен до 24 марта текущего года. В это время здесь будут вестись работы на сетях работниками МУП «Ижводоканал».
Управление Государственной инспекции безопасности дорожного движения по УР предупреждает водителей:
– Уважаемые пользователи автомобильных дорог! Будьте внимательны при движении по указанному участку, выбирайте скоростной режим, соответствующий дорожным условиям, соблюдайте требования временных дорожных знаков и рассчитывайте время пребывания в пути с учетом изменившихся условий движения, - говорится в сообщении Госавтоинспекции.
Фото: rabochy-put.ru
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