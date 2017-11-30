А вы знаете, где в Ижевске находится улица Дружбы? Уверен, далеко не каждый таксист ответит на этот вопрос. Дело в том, что эта улица расположена всего в тридцати метрах от железнодорожного полотна неподалеку от вокзала. Даже неосведомленному в строительном и ином законодательстве человеку, оказавшемуся на улице Дружбы, с первого взгляда становится понятно – строить здесь жилье, значит, обрекать его жителей на постоянный стресс. Железная дорога работает круглосуточно, движение большегрузных составов, команды диспетчеров и все остальные «прелести», связанные с близостью к путям, никак нельзя назвать комфортными условиями проживания людей. Жильцы домов на улице Дружбы не один год пытались довести до властей города, что в этой сложной ситуации необходимо что-то менять. Но их обращения оставались, что называется, «гласом вопиющего в пустыне». Для жителей проблемных домов неожиданностью оказалось то, что на их беды обратило внимание новое руководство Удмуртской Республики. По поручению Главы Удмуртии Александра Бречалова была создана рабочая группа, которой поручено разобраться в возникшей ситуации. Возглавил группу руководитель Администрации Главы и Правительства Удмуртии Сергей Смирнов. В нее также вошли руководители всех профильных министерств и ведомств и администрации Ижевска.
29 ноября почти в полном составе рабочая группа выехала на улицу Дружбы, чтобы встретиться с ее жителями. Представитель трех домов Ольга Серебренникова подробно рассказала министру строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртии Ивану Ястребу и членам экспертной группы о проблемах, которые необходимо решать совместно с органами государственной и муниципальной власти. В частности, на основании документов и проведенных экспертиз она утверждает, что дома для переселенцев из ветхого и аварийного жилья построены в санитарно-защитной зоне железной дороги. Здесь вообще не имели права возводить даже хозяйственные постройки, не говоря уже о домах. Горьковская железная дорога (ГЖД) не давала разрешения на жилищное строительство и никакого отношения к появлению здесь домов не имеет. Ольга Владимировна обратилась к министру с просьбой содействовать ей в поиске переписки бывшего мэра Ижевска Дениса Агашина с руководством ГЖД, которая куда-то затерялась, а в ней содержится важная информация, связанная со строительством домов на улице Дружбы.
Члены рабочей группы совместно с журналистами побывали в квартирах бывших переселенцев. Надо сказать, что впечатление от этого посещения не самое радужное. Не нужно быть специалистом в жилищном строительстве, когда даже при входе в подъезд ощущаешь запах сырости и плесени.
Людмила Шагиматуллина, жительница дома 23а именно на эти проблемы и обратила внимание посетивших ее гостей. Но главная проблема для ее семьи – железная дорога. – Нас трясет днем и ночью, мы устали от этой тряски и шума, грязного воздуха, - говорит она. - В наших квартирах в довершение к этому еще и холодно. Это очень большой недостаток. Мы два инвалида, муж у меня инвалид первой группы, я – третьей. У нас нет сил и возможностей своими силами что-то изменить.
Хозяйка квартиры с уважением отмечает пользу неформального общения представителей власти с жителями домов. Что будет решено на заседаниях рабочей и инициативной группы, станет известно после нашей встречи. Есть желание работать совместно, будем надеяться на хороший результат. На это же рассчитывает и другая сторона.
– Мы ознакомились с ситуацией на месте, - подвел итог встречи исполняющий обязанности министра строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртии Иван Ястреб. - Важно, что есть обратная связь с жителями домов, мы договорились конструктивно поработать по направлениям решения проблем. На следующей неделе договорились встретиться с жителями, получить их конкретные предложения по разрешению ситуации. Мы предложим им свое видение, свои варианты решения вопросов. Но будем обсуждать это совместно, максимально открыто, а не в кабинетах.
Алексей Серебренников, советник Главы Удмуртской Республики, заявил следующее:
– Ситуация развивается с 2004 года. Как представитель Общероссийского народного фронта я знал о ней. Новый глава республики Александр Бречалов в курсе всех проблем, происходящих в Удмуртии, в том числе и по домам на улице Дружбы. Проблемные точки мы начинаем поэтапно отрабатывать.
По поручению главы республики я буду вести вопросы по двум направлениям – это связь с жителями, сегодня мы обменялись контактами, из их числа создаем инициативную группу из пяти человек. Естественно, основной вопрос, который волнует людей, – как здесь жить?
Мы будем детально изучать проблемы каждой квартиры и каждой семьи, оперативно вмешиваться. Второе направление – оперативная связь с главой. Я лично буду ежедневно докладывать, что мы делаем, что в итоге может получиться. В этом формате мы уже работаем по пострадавшему дому по улице Удмуртской, 261.
Итогом поездки рабочей группы на улицу Дружбы станет то, что будут пересмотрены все выданные разрешения на строительство объектов, заключения и имеющиеся экспертизы, а при необходимости - назначены новые. Если выявятся нарушения, которые позволили обойти законодательство при строительстве и сдаче объектов, будет рассматриваться вопрос о привлечении виновных к ответственности.
Возможен и вариант, что дома признают непригодными для жилья. Но решение вопроса о переселении потребует значительного времени и значительных средств.
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