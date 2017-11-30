Приволжский федеральный округ первым отчитался о выполнении поручения президента РФ по изучению русск...

Несколько дней назад, 26 октября, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал Указ «О переводе ...

24 ноября 2017 года Полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаил Б...

Ижевчане одобрили концепцию реконструкции Центральной площади и строительства фан-зоны в парке им. Ки...