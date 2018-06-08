Турнир посвящён виду спорта, который занимает особое место в жизни современного человека: воркаут убеждает, что физической культурой и спортом можно заниматься в обычных дворах, парках и на дворовых площадках. В подтверждение этого сам турнир состоится на уже действующей площадке в центре Глазова, разнообразные турники на которой позволяют тренироваться и выступать как любителям, так и спортсменам-профессионалам. Там же пройдёт открытый мастер-класс по базовым упражнениям уличной гимнастики.
В «Атомном воркауте-2018» может принять участие любой желающий, достигший 14-летия: достаточно зарегистрироваться на сайте Федерации Воркаута или на стойке регистрации турнира. Организаторы ждут как спортсменов-одиночников, так и команды муниципалитетов и предприятий госкорпорации «Росатом». Начнутся состязания (они пройдут в пять этапов) уже 10 июня. Победители первых четырех отборочных этапов получат путёвку в финал, который состоится 16 сентября.
Не исключено, что «Атомный воркаут» будет включён в программу ежегодной летней «Атомиады» Госкорпорации «Росатом».
Фото с сайта http://vs-cdt.ru
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