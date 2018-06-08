350 километров за четыре дня. Сегодня в Ижевске в 67-й раз стартовала велогонка на призы газеты «Удмуртская правда» Многодневные велогонки — престижный и зрелищный вид спорта. Почти все страны с тёплым климатом провод...

3 июня в Сарапуле прошел XIV Всероссийский пробег имени Рината Галимова на призы Сарапульского хлебокомбината Участниками XIV Всероссийского легкоатлетического пробега имени Рината Галимова в этом году стали н...

Один день с Алиной Загитовой. Лучшая фигуристка мира приехала в родной город, чтобы встретиться с Главой Удмуртии и юными фигуристами Алина Загитова – одна из самых известных в мире ижевчанок. Ставшая в 15 лет олимпийской чемпионкой и ...