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Уличная гимнастика становится большим спортом

7 июня
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В течение лета в Глазове будет проходить турнир по уличной гимнастике «Атомный воркаут-2018». Турнир проводится по инициативе Госкорпорации «Росатом» совместно с Федерацией Воркаута России, администрацией города Глазова, АО «ЧМЗ» и ООО «Опен Медиа Кит».

1505337832 workout13 Уличная гимнастика становится большим спортом

Турнир посвящён виду спорта, который занимает особое место в жизни современного человека: воркаут убеждает, что физической культурой и спортом можно заниматься в обычных дворах, парках и на дворовых площадках. В подтверждение этого сам турнир состоится на уже действующей площадке в центре Глазова, разнообразные турники на которой позволяют тренироваться и выступать как любителям, так и спортсменам-профессионалам. Там же пройдёт открытый мастер-класс по базовым упражнениям уличной гимнастики.

В «Атомном воркауте-2018» может принять участие любой желающий, достигший 14-летия: достаточно зарегистрироваться на сайте Федерации Воркаута или на стойке регистрации турнира. Организаторы ждут как спортсменов-одиночников, так и команды муниципалитетов и предприятий госкорпорации «Росатом». Начнутся состязания (они пройдут в пять этапов) уже 10 июня. Победители первых четырех отборочных этапов получат путёвку в финал, который состоится 16 сентября.

Не исключено, что «Атомный воркаут» будет включён в программу ежегодной летней «Атомиады» Госкорпорации «Росатом».

Фото с сайта http://vs-cdt.ru

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Автор статьи

Виктория СУВОРОВА Все материалы этого автора

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