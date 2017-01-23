«В родной деревне Алтаево, что находится в Бураевском районе Башкортостана, мое имя в единственном числе. Когда там произносят имя Ульфат, все понимают – речь идет обо мне. А имя мне дал отец. В 1955 -1956 годах в Алтаево дошло электричество. В деревне в те годы работали электрики. Одного из них звали Ульфатом. Он был из Бирска. Отец мой, плотник, с ним работал, подружился. Тот Ульфат просил отца учиться на электрика. Отец так и не выполнил его наказ, а своего первого сына (то есть меня) назвал Ульфатом. Мне свое имя нравится. В переводе с арабского ульфат – это счастье, согласие, дружба. Среди удмуртских писателей и журналистов у меня тезок нет».
Это цитата из предисловия книги Ульфата Бадретдинова «Сова», вышедшей небольшим тиражом в 2014 году.
21 января члену Союза писателей России, главному редактору журнала «Кизили» Ульфату Бадретдинову исполняется 60 лет. Свой юбилей он встречает как лауреат премии Правительства Удмуртской Республики за лучшее литературное произведение для детей и юношества.
С Ульфатом Шайхутдиновичем я знаком больше 30 лет, поэтому посчитал, что в интервью с ним могу обращаться к юбиляру на «ты». Первое, о чем спросил, знает ли Ульфат, сколько публикаций о нем, как о писателе, в Интернете, и сам назвал цифру – 260.
– Откуда ты это взял, - удивился он, - никаких подсчетов не веду, но интересно, что столько.
– У тебя есть автобиографическая книга?
– Она о детстве, о том времени, когда мы можем проявить себя. Мы ведь в тайне от родителей создали отряд, после того как прочитали одну книгу.
– «Тимур и его команда»?
– Нет. Другая была книга, кажется, Михаила Барышева, называлась она «Лесной патруль». Ее герои создали отряд. Дело было в Сибири, в сухое лето в лесу возникали пожары, и члены отряда следили, отчего они случаются. Один раз заметили, как машинист тепловоза бросил непотушенную сигарету. Ребята выпускали стенгазету, где рассказывали о таких случаях, в то время она какую-то роль играла в жизни.
– В твоем рассказе «Что будет завтра» есть тоже стенгазета и герой, который, прочитав о своем подвиге при тушении лесного пожара, сорвал ее, потому что именно он и был виновником. Откуда это?
– Из детства. Прототип героя - это я. Мои одноклассники так и не поняли, что я развел костер в лесу. Я их, конечно, позвал тушить пожар. В жизни все закончилось легко и быстро, огонь потушили. А в рассказе появилась стенгазета, где мальчишку хвалят. Честность и совесть заставили его эту стенгазету сорвать. В моей памяти этот случай тоже остался, я его не забыл. Когда приезжал в деревню после того, как выпустил книгу, рассказал всю правду. Друзья мои вспомнили этот эпизод. Такие случаи берешь из жизни, смотришь на них по-другому и понимаешь, насколько они важны именно для тебя.
– Все, что ты излагаешь на бумаге, берешь из жизни?
– Конечно, не все. Все не получается. У меня есть рассказ «Возвращение». Он брату посвящен. Брат умер. Служил он в стройбате. Была у него любимая песня: когда он немножко выпивал, непременно ее пел. В переводе на русский название песни непритязательное - «Моя мама печку топит». При его жизни я не спросил, почему он эту песню любит. Вот когда он умер, мне захотелось написать о нем рассказ. Я связал это с армейской жизнью, с тем, что он был командиром отделения. Пришлось придумать случай, будто он после демобилизации возвращается из армии в Москву. Там какие-то парни нападают на женщину, хотят вырвать у нее сумку, он начинает ее защищать. Его пырнули ножом, и он попадает в больницу. Там, когда лежит в палате, по Всесоюзному радио слышит эту старинную удмуртскую песню. Услышав ее, брат все вспомнил - мать, сестер. Рассказ в деревне прочитали и все поверили, что это так и было. Я сам начинаю верить в то, что иначе и быть не могло.
– В чем тебя упрекают и за что хвалят?
– Интересные отзывы были о рассказе «Сова». Он печатался в «Литературной газете». Это рассказ о том, что в этой жизни все связано. Мне кажется, иногда животные и птицы намного умнее, чем человек.
– Кстати, мне очень понравился этот рассказ. О нем можно долго говорить, размышлять о многих вещах. В твоих новеллах часто незаметным героем становится лес.
– Лес окружал нашу деревню. Мы его любили, охраняли. Создали первое в районе школьное лесничество. Этим мы не только на весь район, на всю Башкирию прославились. Умудрились писать о своих фенологических опытах и наблюдениях, посылали их в Ижевск, на станцию юных натуралистов. На Всесоюзном радио была передача «Школа юннатов», трижды в ней рассказывали о нашей команде, и мы получали в день 50-60 писем со всей страны и даже из Болгарии.
Установили связь с Географическим обществом СССР, центр его находился в Ленинграде, оттуда получали задания вести фенологические наблюдения - когда весной появляются первые листочки на деревьях, когда ледоход открывается на реках. Каждый год Географическим обществом выпускался бюллетень, в котором публиковался список добровольных респондентов из всех регионов. Там значились и наши фамилии, так что первые официальные публикации можно отнести к этому времени.
– А как с публикациями литературными? Рассказ - жанр весьма сложный.
– Я с благодарностью вспоминаю Можгинское педучилище. Не зря его считают кузницей писательских кадров, удмуртским Царскосельским лицеем. Такие люди, как Николай Байтеряков, Григорий Данилов, учили нас любить и понимать литературу. Помню, как приезжал к нам Трофим Архипов на занятия кружка, рассказывал о создании романа, о том, как он жил среди рабочих, искал героя, сюжет. Такие встречи не забываются. В то время были и творческие семинары, мы в них участвовали, анализировали рукописи, оценивали их с позиции литературных критиков.
Там воспитывалось и творческое стремление. Желание писать подкреплялось и материальной поддержкой, за публикации платили гонорары. Три рубля за публикацию для студента - это нормально.
Первый раз напечатали три моих новеллы в журнале «Молот», я получил 33 рубля, а стипендия была 30 рублей, на них можно было сносно жить. Слово ценилось.
– Сегодня, как редактор журнала, ты можешь платить авторам?
– Из удмуртских журналов «Кизили» платит вовремя. Для нашего времени это важно. Давай представим: не будут платить художникам, кто будет что-то создавать? Не будем платить певцу, артисту - им захочется петь, играть на сцене?
Я писатель, печатаюсь в разных изданиях, гонораров там нет. Писательский труд сегодня, с иронией можно отметить, «бесценен».
– Ты ощущаешь, что ты член Союза писателей России, Удмуртии?
– В советские времена творческие союзы неплохо финансировались. Член Союза писателей СССР имел право взять творческий отпуск, жить и работать целый месяц в Доме творчества, даже квартиры давали. Все это было. Мы на этот поезд не успели, даже в последний вагон.
– Я имею в виду то, что, работая в газете, ты ездил по республике, общался, накапливал впечатления.
– Общения и сегодня хватает. Я пишу больше для детей. Мы часто выезжаем в школы, садики, выступаем перед ребятами. В какой-то мере считаем себя просветителями конца XX и начала XXI века. В школах нынче чаще бывают проверяющие. С детьми они не общаются, а им этого общения не хватает.
– Что-то послужило в этих встречах толчком для написания рассказа?
– Даже одна фраза может стать основой для рассказа. Мой племянник готовился выступить перед родителями, должен был исполнить в клубе со сцены песню. Собрался полный зал – родители, дедушки, бабушки. Он вышел на сцену, и видит, сколько народу на него смотрит. Про песню он забыл. Спрашивает зал: а что вы здесь делаете? Смеху было много. Это ведь придумать нельзя.
– Через ваш журнал проходят маленькие звездочки, затем они становят больше, заметнее?
– Журнал отметил свое тридцатилетие. Из тех, кто печатался в первых номерах, можно составить целый список. Есть среди них и наши коллеги по журналистскому цеху. Например, Зинаида Рябинина, возглавляет республиканскую газету «Удмурт дунне». Первые ее публикации были в журнале «Кизили». Алексей Котков стал артистом. Сестры Никитины – Ольга и Лена - стали журналистами. Список можно продолжить.
– Вернемся в твою юность. Башкирия, и вдруг Удмуртия. Начинал здесь с нуля?
– После педучилища я год работал в родной школе, два года - армия, потом два года работал в другой школе, тогда же поступил в университет. В 1981 году пригласили в газету «Советская Удмуртия». Печать была для меня темный лес. Куда легче было бы работать в отделе культуры или образования, что мне более понятно. А здесь народный контроль, Верховный Совет, местные органы. Но это была учеба, все познается в процессе работы. Кстати, тогда требовали писать критические материалы, а это не просто. Объездил всю Удмуртию. Жил в общежитии, но не очень долго. В 1985 году, через год после женитьбы, дали квартиру, в этом плане мне повезло.
– Что думаешь делать в перспективе?
– Писатель должен писать. Как сказал Лев Николаевич Толстой? «Писатель не тот, который пишет, а тот, который не может не писать». Есть одна мечта – написать пьесу, чтобы ее на большой сцене поставили. Пока мечта остается мечтой, хотя пьесы пишу, но пока они театру не нравятся, видимо, подхода не нахожу. Есть сборник сценок для детей. Некоторые включили в школьную программу. Вообще-то в школьной программе на сегодняшний день уже более двадцати моих произведений - небольшие рассказы, отрывки из повести «Вероника плюс».
– Ты классик, получается?
– Отрадно, конечно, что тебя в школе изучают. Есть у меня рассказ «Велосипед», о нем получаю много откликов. Рассказ читают на родительских собраниях и обсуждают. Сюжет такой. Мальчик теряет велосипед, отец его наказывает, мальчик уходит из дома, прячется от гнева отца, отправляется в соседнее село по железнодорожному пути. Его сбивает поезд. Мальчик остается жив, но становится калекой. Читатель должен задуматься, а что выше и ценнее - вещь или человек. В конце рассказа велосипед, оставленный в лесу, находят.
Рассказ этот переведен на русский язык, языки финно-угорских народов, татарский, башкирский, в Карелии опубликован.
Чувство писателя у меня долго рождалось в душе. Я сам не верил, что я писатель, даже когда в Союз писателей России приняли. Когда мои произведения начали печатать на разных языках в различных журналах – от «Мурзилки» до «Воина России», я понял, что не зря работаю.
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