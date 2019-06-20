Может ли малоимущая многодетная семья получить социальную помощь на упрочение материального положения, в том числе – на развитие предпринимательской деятельности?
На этот вопрос отвечает Мария САНДАЛОВА, начальник отдела государственных социальных гарантий Министерства социальной политики и труда УР:
– Семья имеет право заключить социальный контракт и получить средства (до 30 тысяч рублей) на развитие своего дела. Средства выделяются не на текущие нужды, не на приобретение, например, продуктов питания, а на то, что в дальнейшем упрочит материальное положение семьи.
Социальный контракт – это трёхстороннее соглашение, которое заключается между семьёй (гражданином), управлением (отделом) социальной защиты населения и центром социального обслуживания населения.
В 2018 году в Удмуртии было заключено 137 социальных контрактов. Кто-то на полученные средства приобрёл корову и теперь обеспечивает свою семью молоком и молочными продуктами. Кто-то построил курятник, купил цыплят, а сейчас у семьи и свежие куриные яйца, и мясо птицы. На деньги, полученные по социальному контракту, можно было приобрести мотоблок для вспашки участка или оборудование для ремонта машин. Семьи могли купить и швейные машинки, обучиться крою и шитью.
Средства тратились и на переобучение. Один человек после переподготовки стал преподавать труд, другой – английский язык.
– Какая семья считается сейчас малоимущей?
– Та, у которой среднедушевой доход меньше прожиточного минимума.
30 мая 2019 года Правительство Удмуртии приняло постановление, установившее новую величину прожиточного минимума: на душу населения – 9649 рублей, для трудоспособного населения – 10 228, для пенсионеров – 7865, для детей – 9678.
– Если вместе с родителями трудоспособного возраста проживают пятеро несовершеннолетних детей (ещё один ребёнок учится в вузе и проживает в другой области), то эта семья при условии, что её общий доход не выше 68 846 рублей, имеет право подать в управление социальной защиты по месту жительства заявление о заключении социального контракта?
– Да, основание для заключения социального контракта у такой семьи есть. Важно, чтобы у семьи уже был своего рода «бизнес-план», расчёты, как будут работать вложенные средства.
Само соглашение действует и три месяца, и год. Это зависит от содержания программы социальной адаптации. Такая программа – это не только деньги. Это также и юридические и психологические консультации, и путёвки в загородный лагерь для детей в трудной жизненной ситуации, и деловые советы специалистов (например, ветеринаров), любые социальные услуги. Всё это важно учесть ещё до подписания социального контракта.
Семья должна понимать, что, подписав контракт, она будет на виду: каждый месяц к ней будет заглядывать социальный работник, который посмотрит, как семья справляется со своими обязанностями по контракту.
– Социальный контракт заключается только с людьми трудоспособного возраста?
– То есть с мужчинами от 18 до 59 лет включительно и с женщинами от 18 до 54 лет включительно, не являющимися инвалидами I или II группы.
– Что учитывается при подсчёте дохода семьи?
– Все доходы членов семьи за последние три месяца, в том числе стипендии, пенсии, доплаты. Смотрим, какое имущество у семьи, не получала ли она в последние три года поддержку по программам службы занятости. Если у семьи – новая, не старше пяти лет, машина, то в заключении контракта будем вынуждены отказать.
Социальный контракт – это та «удочка», которая может приносить регулярный «улов» и повысить качество жизни семьи.
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