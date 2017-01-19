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Удмуртский театр «Айкай» отправился на гастроли в Китай

18 января
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%d0%b0%d0%b9%d0%ba%d0%b0%d0%b9 Удмуртский театр «Айкай» отправился на гастроли в Китай

Удмуртский театр фольклорной песни и танца «Айкай» выступит в Китае. Об этом ИА «Удмуртия» рассказала директор ансамбля Алина Андриянова.

«Это будет гала-концерт в часть Праздника Весны для крестьян — одного из наиболее важных праздников для китайцев… В программе будут номера, которые представляют нашу Удмуртию», - рассказала директор ансамбля «Айкай».

По ее словам, приглашение из Китая пришло сначала в Москву, затем — на имя зампреда правительства Удмуртии. В Китай отправились 10 участников ансамбля. Все расходы взяла на себя принимающая сторона.

Фестиваль, посвященный празднику, пройдет с 19 по 21 января в городе Ухань провинции Хубэй. Для театра «Айкай» это первые гастроли в Китае.

Фото: открываяудмуртию.рф

Метки: Удмуртский театр фольклорной песни и танца «Айкай» гастроли в Китай

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Автор статьи

Анна АНТУГАНОВА Все материалы этого автора

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