Удмуртский театр фольклорной песни и танца «Айкай» выступит в Китае. Об этом ИА «Удмуртия» рассказала директор ансамбля Алина Андриянова.
«Это будет гала-концерт в часть Праздника Весны для крестьян — одного из наиболее важных праздников для китайцев… В программе будут номера, которые представляют нашу Удмуртию», - рассказала директор ансамбля «Айкай».
По ее словам, приглашение из Китая пришло сначала в Москву, затем — на имя зампреда правительства Удмуртии. В Китай отправились 10 участников ансамбля. Все расходы взяла на себя принимающая сторона.
Фестиваль, посвященный празднику, пройдет с 19 по 21 января в городе Ухань провинции Хубэй. Для театра «Айкай» это первые гастроли в Китае.
Фото: открываяудмуртию.рф
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