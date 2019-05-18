На днях в Шарканском районе состоялся специализированный семинар, посвящённый перспективам развития мясного скотоводства в Удмуртии. Он проводился в рамках нового этапа обучения в сельскохозяйственном акселераторе «Я – фермер», организованного Минсельхозпродом Удмуртии в этом году. На этот раз теоретические семинары дополнились практическими.
Ведущим спикером стал Пи Джей Будлер (Техас, США), мировой эксперт в области мясного скотоводства. Он – менеджер по развитию международного бизнеса «Транс Ова Генетикс» североамериканского штата Айова, основатель и владелец компании TheCattleMarket.net LLC (Техас, США), лектор Техасской международной академии мясного скота A&M, первый судья, судивший мясной скот на всех шести континентах. Интерес к американскому опыту не случаен – США являются крупнейшим производителем говядины в мире.
Эксперт рассказал удмуртским аграриям о проблемах и перспективах развития мясного скотоводства в мире, поделился современными технологиями производства мраморной говядины. Приглашёнными спикерами также стали вице-президент Национальной Ассоциации заводчиков герефордского скота Юрий Инзелис и председатель Ассоциации скотопромышленников Пермского края Вениамин Бикмаев.
Оценили герефордов
Программа мероприятия включала в себя экскурсию в КФХ Киселёва М.П. Шарканского района, где американский эксперт дал мастер-класс по оценке скота герефордской породы.
Михаил Киселёв – «пионер» в области разведения специализированных мясных пород крупного рогатого скота в Удмуртии. Его мясное стадо формируют герефорды, до него эта ниша в республике пустовала. До открытия своего дела молодой фермер не раз стажировался именно в Америке.
Своё дело Михаил Павлович начал в 2012 году, приняв участие в программе «Начинающий фермер», в рамках которой ему был выделен грант в размере 867 тысяч рублей. Часть этих средств была направлена на приобретение животных мясной породы герефорд. Сегодня его стадо наибольшее по численности в Удмуртии. Его хозяйство работает в кооперации с крупным игроком на российском мясном рынке – АПХ «Мираторг», который закупает у шарканского фермера бычков для доращивания и откорма на своих специализированных площадках.
На семинаре речь шла не только о технологических и экономических проблемах развития мясного скотоводства, но и о необходимости его государственной поддержки. О непростом опыте Пермского края в этом вопросе рассказал председатель Ассоциации скотопромышленников Пермского края Вениамин Бикмаев. В Удмуртии, надо сказать, принималась государственная программа поддержки мясного скотоводства, рассчитанная на 2011-2020 годы, но что-то не получилось.
Мясное стадо невелико
Сегодня АПК Удмуртии нацелен развивать мясное скотоводство. Интерес к этой теме вырос значительно, хотя ещё не достаточно. Поголовье животных мясных пород в регионе чуть превышает 500 голов. В Пермском крае таких уже под 20 тысяч. Однако тот факт, что на семинар вместо 20 заявившихся прибыло 85 участников, говорит о многом. Потенциал этой отрасли специалисты оценивают высоко: производство говядины в республике чуть превышает 50 тысяч тонн в год, что в расчёте на одного жителя составляет 20 килограммов при рациональной норме потребления 75 килограммов. Задачу развивать производство высококачественной говядины и проработать дополнительные меры господдержки для этого, напомним, поставил и Глава региона на прошедшем 18 апреля республиканском совещании с сельхозпроизводителями.
– Выращивание мясного скота в промышленных масштабах в Удмуртии пока отсутствует, поэтому мы сегодня прорабатываем возможность выделения этого направления в отдельную подпрограмму программы «Развитие сельского хозяйства Удмуртской Республики», – отметил тогда Александр Бречалов.
– Для нас мясное скотоводство новое и ещё не совсем развитое направление, – сказала в своём вступительном слове на семинаре в Шаркане министр сельского хозяйства и продовольствия УР Ольга Абрамова. – Мы сегодня понимаем, что, ориентируясь только на молоко, мы проигрываем с точки зрения экономики. И есть прекрасное направление, которое, на наш взгляд, ещё недостаточно хорошо и качественно отработано – это мясное скотоводство.
Вырастили. Что дальше?
На семинаре его участники отметили, что простое выращивание мясного скота экономически недостаточно выгодно. Необходимо развивать кооперацию фермеров для строительства убойных пунктов и в перспективе перерабатывающих предприятий. Опыт такой уже есть, и он демонстрирует серьёзные прорывные результаты. И конечно, нужна государственная поддержка. Но в каком виде она должна быть организована – на этот вопрос должна ответить государственная программа, которую необходимо разработать общими усилиями министерства и селян.
– Мы у себя в Минсельхозе можем думать всё, что нам нравится, придумывать разные меры государственной поддержки или не придумывать вообще, – подвела итог Ольга Абрамова. – Но если от вас не будет инициативы и желания – не будет вообще ничего. Я думаю, что мы ещё найдём время и обязательно ещё встретимся в министерстве и обговорим ваши планы, наше видение и наши с вами совместные возможности.
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