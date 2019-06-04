Главная » Экономика » Удмуртский фонд развития предпринимательства получил 71 млн рублей из федеральной казны

Удмуртский фонд развития предпринимательства получил 71 млн рублей из федеральной казны

4 июня
0

Дополнительные средства пойдут на выдачу льготных займов резидентам моногородов.

%d0%94%d0%b5%d0%bd%d1%8c%d0%b3%d0%b8 %d1%80%d1%83%d0%b1%d0%bb%d0%b8 Удмуртский фонд развития предпринимательства получил 71 млн рублей из федеральной казны

Удмуртский фонд развития предпринимательства получил 71 млн рублей из федерального бюджета. Бюджетная субсидия поступила в рамках реализации Национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», сообщает пресс-служба Главы и Правительства Удмуртской Республики.

Дополнительные средства пойдут на выдачу льготных займов резидентам моногородов. Теперь предприниматели Воткинска, Сарапула и Глазова смогут получить льготные займы до 2 млн рублей под 3% годовых на срок до 3 лет.

«Расширение доступа малого и среднего бизнеса к льготному финансированию обеспечит снижение кредитной нагрузки. Денежные средства будут выделяться на конкурсной основе тем предприятиям, которые обязуются обеспечить наилучшие показатели роста численности и выручки», - рассказал первый заместитель Председателя Правительства Удмуртии Александр Свинин.

Микрокредитная компания Удмуртский фонд развития предпринимательства осуществляет финансовую поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства с использованием механизма микрофинансирования с использованием механизма микрофинансирования за счёт целевых средств субсидий федерального и регионального бюджетов, а также за счёт программ АО «МСП Банк» и Фонда развития промышленности.

Фото: Pixabay

Комментарии

нет комментарев

Написать комментарий

Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети

Войти через Facebook Войти через Vkontakte Войти через Twitter Войти через Google Войти через Yandex

Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.

Автор статьи

Screenshot 6 Администратор сайта Все материалы этого автора

Читать также

Магистральный путь к обновлению
4 июня
**В 2019 году «Удмуртские коммунальные системы» направят порядка 900 млн рублей на модернизацию и рем...
На Чепецком механическом заводе откроется первый на предприятиях Росатома каракури-класс
31 мая
Использование «механических помощников», работающих на законах физики, позволяет не только облегчить ...
Кредитный рейтинг Удмуртии повысили до уровня RUBBB-
30 мая
Повышение обусловлено улучшением показателей бюджетной сбалансированности, долговых метрик....
Промплощадка для роста
29 мая
Около 300 миллионов рублей получит Удмуртия в 2019 году на поддержку промышленных парков...

Вопросы и ответы Rss

вопрос 21 июня 2016
О строительстве Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков
ответ
вопрос 24 мая 2016
В размере 60 процентов от заработка
ответ
вопрос 24 мая 2016
Хочу узнать, откуда я родом и кто мой отец
ответ
вопрос 27 апреля 2016
ответ
Задать вопрос

Час письма Rss

Любовь Ионова, Борис Решетников, Анна Кузнецова, Любовь Репина, Вероника Санникова, Мария Шелемова, пос. Кизнер
«Наша работа - о людях забота»
Юрий ПОЛУПУДНОВ, г. Самара
Заехал к другу в Акилово
Светлана РОДИОНОВА, г. Сарапул
Не называйте «детьми войны»
Тимиргузяль Гафурова
Праздничный маршрут
Написать письмо