Удмуртский фонд развития предпринимательства получил 71 млн рублей из федерального бюджета. Бюджетная субсидия поступила в рамках реализации Национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», сообщает пресс-служба Главы и Правительства Удмуртской Республики.
Дополнительные средства пойдут на выдачу льготных займов резидентам моногородов. Теперь предприниматели Воткинска, Сарапула и Глазова смогут получить льготные займы до 2 млн рублей под 3% годовых на срок до 3 лет.
«Расширение доступа малого и среднего бизнеса к льготному финансированию обеспечит снижение кредитной нагрузки. Денежные средства будут выделяться на конкурсной основе тем предприятиям, которые обязуются обеспечить наилучшие показатели роста численности и выручки», - рассказал первый заместитель Председателя Правительства Удмуртии Александр Свинин.
Микрокредитная компания Удмуртский фонд развития предпринимательства осуществляет финансовую поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства с использованием механизма микрофинансирования с использованием механизма микрофинансирования за счёт целевых средств субсидий федерального и регионального бюджетов, а также за счёт программ АО «МСП Банк» и Фонда развития промышленности.
Фото: Pixabay
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