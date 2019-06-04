Магистральный путь к обновлению **В 2019 году «Удмуртские коммунальные системы» направят порядка 900 млн рублей на модернизацию и рем...

На Чепецком механическом заводе откроется первый на предприятиях Росатома каракури-класс Использование «механических помощников», работающих на законах физики, позволяет не только облегчить ...

Кредитный рейтинг Удмуртии повысили до уровня RUBBB- Повышение обусловлено улучшением показателей бюджетной сбалансированности, долговых метрик....