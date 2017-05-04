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Удмуртский филиал ЭнергосбыТ Плюс из-за долгов расторг договоры с управляющей компанией

4 мая
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1442132397 4c9c10d33b621591da0a489fd4d4d2d2 Удмуртский филиал ЭнергосбыТ Плюс из-за долгов расторг договоры с управляющей компанией

Удмуртский филиал ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» извещает об одностороннем расторжении договорных отношений с управляющей компанией «Жилсервис».

По сообщению пресс-службы компании, 6 апреля этого года Сарапульское отделение Удмуртского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» известило администрацию г. Сарапула и ООО «Жилсервис» о планируемом расторжении договоров теплоснабжения и горячего водоснабжения. Основание расторжения - задолженность управляющей компании перед ресурсоснабжающей организацией. На дату извещения долг ООО «Жилсервис» за поставленную тепловую энергию составлял 13,384 млн руб., за горячее водоснабжение - 9,666 млн руб.

Также были извещены и клиенты энергосбытовой компании – жители многоквартирных домов, обслуживаемых УК «Жилсервис».

«Мы предупредили жителей общежитий через объявления в подъездах. Информация о расторжении дошла до клиентов, об этом свидетельствуют звонки в наш отдел продаж энергии, - пояснил Вячеслав Черепанов, директор Сарапульского отделения Удмуртского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс». – Мы отрабатываем такие звонки, ведём разъяснительную работу».

С момента извещения прошёл месяц, тем не менее, управляющая компания не предприняла никаких мер для погашения задолженности. В связи с этим, Удмуртский филиал ОАО «ЭнергосбыТ Плюс», на основании п. 30 Постановления Правительства РФ № 124, в одностороннем порядке расторгает договорные отношения и будет проводить самостоятельно начисление платы за потреблённую тепловую энергию и индивидуальное потребление ГВС по следующим адресам:

ул. Азина, 62. ул. Азина, 64, ул. Амурская, 28/б. ул. Гоголя, 95, ул. Жуковского, 7/а, ул. Интернациональная, 55/б. ул. Карла Маркса, 42, ул. Крылова, 15, ул. Рабочая, 26, ул. Чайковского, 24, ул. Чистякова, 50/б.

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