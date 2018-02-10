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Удмуртский федеральный исследовательский центр Уро РАН

9 февраля
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Уважаемые коллеги!

%d0%90%d0%bb%d1%8c%d0%b5%d1%81 Удмуртский федеральный исследовательский центр Уро РАН

Приближается наш общий праздник, День науки. В декабре 2017 года был создан Удмуртский федеральный исследовательский центр Уральского отделения Российской академии наук. Центр объединил пять научных организаций, подведомственных ФАНО России, расположенных на территории Удмуртской Республики: Удмуртский научный центр УрО РАН, Институт механики УрО РАН, Физико-технический институт УрО РАН, Удмуртский институт истории, языка и литературы УрО РАН, Удмуртский научно-исследовательский институт сельского хозяйства. Основной целью объединения является создание на территории Удмуртской Республики Федерального исследовательского центра (ФИЦ) мирового уровня, специализирующегося на проведении фундаментальных исследований в области физики и химии материалов, меж- и мультидисциплинарных исследований, создании оптимальных условий для эффективного использования научной приборной базы, знаний, умений и достижений при разработке прикладных технических решений.

Удмуртская Республика исторически является одним из ключевых, обеспечивающих обороноспособность страны регионов, особое место в котором занимают оборонно-промышленный и машиностроительный комплексы. Необходимым условием обеспечения конкурентоспособности производимой продукции на мировом уровне является разработка и внедрение самого современного высокотехнологического оборудования, что, в свою очередь, требует разработки и создания комплекса научно-технологических пакетов на основе выполнения междисциплинарных исследований и интеграционных проектов, решения задач, имеющих мульти-, меж- и трансдисциплинарный характер, чёткого сопряжения и координации научных, прикладных и внедренческих проектов в рамках единых исследовательских программ.

Удмуртская Республика является регионом, в котором исторически совместно проживают этносы с разными культурными, историческими и религиозными традициями. Поэтому большое значение имеют вопросы национальной истории, культуры и политики, комплексного социально-экономического и социокультурного развития края.

Одним из важнейших направлений государственной политики являются вопросы обеспечения населения продовольствием на основе создания и внедрения научно обоснованных подходов в агропромышленном секторе. В УдмФИЦ сосредоточены значительные ресурсы, необходимые для обеспечения успешного вклада в реализацию выполнения Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы.

Удмуртский ФИЦ УрО РАН, созданный в результате объединения потенциалов академических институтов, расположенных на территории Удмуртской Республики, на сегодняшний день является оптимальной для региона научно-организационной структурой. Он обладает необходимым набором компетенций для выполнения стоящих перед ним задач, в том числе выполнения на высоком уровне фундаментальных и прикладных работ, исследований в рамках государственных заданий, научных грантов и программ, организации работы по контрактам с предприятиями реального сектора экономики.

Уважаемые коллеги, учёные всегда были и остаются элитой общества, вечным двигателем прогресса. Именно люди науки, исследователи и экспериментаторы, всю жизнь посвятившие разгадке тайн мироустройства, накоплению знаний и разработке технологий будущего, своей ежедневной деятельностью создают мир, в котором мы живём. Ваши бесконечные пытливость и целеустремлённость, глубокие знания и отвага ведут нас всё дальше по пути постижения законов Вселенной и использования их на благо человечества.

В наш общий профессиональный праздник я хотел бы выразить вам благодарность за ваш бесценный труд и пожелать новых открытий, удачных экспериментов и претворения ваших разработок в жизнь. А также крепкого здоровья и бесконечного оптимизма вам и вашим близким!

Директор Удмуртского федерального исследовательского центра УрО РАН, доктор физико-математических наук, профессор Михаил Юрьевич Альес.

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