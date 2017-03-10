Главная » Удмуртский бизнес научился зарабатывать на «входящих»

Удмуртский бизнес научился зарабатывать на «входящих»

10 марта
0
8 800 Удмуртский бизнес научился зарабатывать на «входящих»

Жители Урала в этом году стали значительно чаще звонить на «горячие» линии и в колл-центры. С начала года общее количество вызовов на номера формата «8 800» в сети «МегаФон» выросло более чем на 60% в сравнении с 2016 годом.

Эту тенденцию специалисты оператора объясняют маркетинговой активностью уральских компаний – в конкурентной борьбе малый и средний бизнес стимулирует потенциальных клиентов на звонки в свои офисы. Чтобы обеспечить заказчикам бесплатные вызовы из любой точки России, бизнесмены подключают единые федеральные номера 8 800.

Эффективность такого телеком-решения подтверждает и статистика региона: в этом году спрос на услугу по организации бесплатного номера 8 800 в Удмуртии вырос в 3 раза. По данным пользователей сервиса, после его подключения количество обращений в компании увеличивается в среднем на 30%.

«8 800 - одна из самых популярных услуг среди наших клиентов. Чтобы подключение и организация работы такого номера стали еще доступнее для небольших компаний, в январе мы обновили тарифы «Легкий старт», снизив ежемесячный платеж на 25%. При этом, если раньше подключение стандартного номера 8 800 обходилось клиенту в 2500 рублей, теперь с «Легким стартом» оно стало бесплатным. Новые условия бизнес-сообщество Урала мгновенно оценило: в феврале мы зафиксировали рост подключений к этим тарифам в 2,5 раза», – рассказала Инна Смирнова, директор по развитию корпоративного бизнеса «МегаФона» на Урале.

Услуга «8 800» помогает повысить качество обслуживания клиентов, оперативно обработать каждый звонок, и главное – увеличить число дозвонившихся до компании. Тариф «Легкий старт» подходит для тех организаций, которые хотят использовать в качестве контактного единый и бесплатный номер 8 800 вместо городских и мобильных номеров. По умолчанию все звонки с номера 8 800 будут перенаправлены на номер, который указал клиент. В Личном кабинете услуги можно смотреть детальную информацию по вызовам, настроить «интеллектуальную» переадресацию звонков, с учетом региона звонящего, времени и дня недели.

На правах рекламы.

Комментарии

нет комментарев

Написать комментарий

Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети

Войти через Facebook Войти через Vkontakte Войти через Twitter Войти через Google Войти через Yandex

Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.

Вопросы и ответы Rss

вопрос 21 июня 2016
О строительстве Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков
ответ
вопрос 24 мая 2016
В размере 60 процентов от заработка
ответ
вопрос 24 мая 2016
Хочу узнать, откуда я родом и кто мой отец
ответ
вопрос 27 апреля 2016
ответ
Задать вопрос

Час письма Rss

Любовь Ионова, Борис Решетников, Анна Кузнецова, Любовь Репина, Вероника Санникова, Мария Шелемова, пос. Кизнер
«Наша работа - о людях забота»
Юрий ПОЛУПУДНОВ, г. Самара
Заехал к другу в Акилово
Светлана РОДИОНОВА, г. Сарапул
Не называйте «детьми войны»
Тимиргузяль Гафурова
Праздничный маршрут
Написать письмо