Мартовский приезд делегации Департамента торговли и услуг Москвы закончился оформлением протокола, в котором говорится о намерениях продолжать сотрудничество в области торговли продуктами питания и плодами полей и ферм.
По словам заместителя Председателя Правительства Удмуртской Республики Сергея Токарева, визит москвичей состоялся в рамках соглашения между Удмуртской Республикой и Москвой и был заранее запланирован. Гости посетили Сарапульский ликероводочный завод и кондитерскую фабрику, птицефабрику «Вараксино» и предприятия «Милком», «Ува- Молоко» и «Увамясопром».
– Мы показали наши перерабатывающие предприятия, - рассказывает Сергей Аркадьевич.
– Конечно, за полтора дня всего не посмотришь, но мы показали основных производителей, провели дегустацию. И, я считаю, все прошло неплохо. Качество нашей продукции однозначно очень высокое. Думаю, наших гостей из Москвы она заинтересует. И я уверен, что договоры на поставки будут.
– Установление сотрудничества в сфере реализации продукции АПК Удмуртской Республики с Департаментом торговли и услуг города Москвы – двусторонняя необходимость, – заметил министр сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики Александр Прохоров. – Продукция предприятий перерабатывающей промышленности уже реализуется на рынках Москвы и любима москвичами, но в перспективе есть возможность для более широкого выхода на московские рынки всех товаропроизводителей Удмуртии, включая фермеров.
– Москва очень динамично развивается, являясь одним из крупнейших потребителей продуктов питания, - отметил заместитель руководителя Департамента торговли и услуг Москвы Денис Косторный. – В год столица потребляет до 12 миллионов тонн продуктов всех видов. Московский потребитель очень привередлив и любит настоящий «региональный» продукт, без добавок и по конкурентной цене. Сегодня мы видим, что такие предприятия в Удмуртии есть, и у них есть перспектива к развитию. Наша общая задача - совместно с властями региона сделать для этих предприятий наиболее комфортным вход на московский рынок.
По словам Дениса Косторного, к примеру, в ходе встреч в Удмуртии обсуждались запланированные дни Удмуртии в Москве и была достигнута договоренность о проведении ярмарки, на которой производители Удмуртии представят свою продукцию. Площадка и время проведения этой ярмарки пока обсуждаются. По предварительным данным, она пройдет в июле.
Один из московских гостей, заместитель начальника оптово-продовольственной базы «Фуд Сити» Сергей Журавлев, выступил на состоявшемся круглом столе.
По словам Сергея Евгеньевича, «Фуд Сити» - крупнейший оптово-розничный продовольственный центр России, входящий в холдинг «Киевская площадь». По сути, это агрокластер. Общая его площадь составляет 91 гектар. Он создан по аналогии с гигантским оптовым продовольственным рынком «Ранжис» под Парижем в сентябре 2014 года. Центр включает в себя оптовые склады, кросс-доки, деловые центры – все, что необходимо для организации эффективной логистики.
В протоколе, составленном по итогам визита и проведенных совещаний и круглых столов, были разработаны рекомендации конкретным министерствам и ведомствам Удмуртии. В частности, Минсельхозпроду рекомендовано организовать поездку делегации представителей удмуртских предприятий в Москву с посещением агрокластера «Фуд Сити». Этому же ведомству совместно с республиканским Минпромторгом «проработать вопрос создания на территории Удмуртской Республики структуры, аналогичной агрокластеру «Фуд Сити» города Москвы». Рекомендовано также подготовить коммерческие предложения от предприятий Удмуртии в адрес московского департамента.
Фото: astrogor49.ru
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