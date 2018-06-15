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Удмуртская велогонка европейского уровня. Гонщики России ценят многодневку «Удмуртской правды» за традиции гостеприимства и признание их успехов

14 июня
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С 6 по 9 июня в Ижевске прошла всероссийская многодневная велогонка «Удмуртской правды». В течение четырёх дней начинающие и уже состоявшиеся спортсмены из 14 регионов страны, в том числе Московской, Новосибирской и Тюменской областей, Самары, Тулы и Пермского края, соревновались за звание лучшего. В спортивном календаре каждого - многодневка занимает особое место. И не только потому, что участие в ней - отличная возможность подготовиться к другим важным стартам сезона, но и от того, что, как говорят сами участники, велогонка «Удмуртской правды» на протяжении всех лет существования - а проводится она с 1951 года - не утратила лучших традиций гостеприимства и признания успеха лидеров гонки. Здесь, как и много лет назад, чествуют победителей, что в наши дни, как бы это странно ни звучало, редко бывает на российских соревнованиях подобного уровня.

%d0%b2%d0%b5%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%be%d0%bd%d0%ba%d0%b0 Удмуртская велогонка европейского уровня. Гонщики России ценят многодневку «Удмуртской правды» за традиции гостеприимства и признание их успехов

Гонка состоится в любую погоду

6 июня, в первый день многодневки, о наградах вряд ли кто–то думал. К площадке за главным зданием спорткомплекса имени Галины Кулаковой велогонщики начали съезжаться задолго до старта. Нужно проверить велосипеды, настроиться и размяться перед заездом. Ведь впереди целых 120 километров, хотя в спортивной карьере каждого бывали дистанции куда длиннее.

Антон Алиев, тренер Областного детско–юношеского центра развития физической культуры и спорта из Самары, в подопечных – Владимире Яковлеве и Илье Старосельцеве – не сомневается, тем более, что на прошедших накануне многодневки «Удмуртской правды» всероссийских соревнованиях по велоспорту на шоссе юниоры уже показали достойные результаты. В групповой гонке Яковлев был вторым, Старосельцев показал четвёртый результат.

– Велогонка «Удмуртской правды» для наших спортсменов имеет большое значение, – признаётся тренер. – Она своего рода подготовка к главной гонке юниоров, которая состоится в Уфе в конце июня – начале июля. Уфимская трасса чем–то похожа на ту, что в спорткомплексе Демидова. Трасса в комплексе Кулаковой тоже отличная, по такой интересно гонять. В единичных городах есть подобные, только в Уфе, пожалуй, и в Воронеже.

На вопрос, не помешает ли спортсменам капризная и непредсказуемая погода показать достойные результаты, Алиев отвечает, что гонка состоится в любом случае:

– В велоспорте нет понятия «идеальная погода». Кто–то любит дождь, кому–то комфортно в жару, а кому–то, наоборот, в холод. Участникам из Новосибирской области не страшны никакие погодные аномалии. К нынешним соревнованиям они подошли в отличной форме. Перед стартом молодые люди ничуть не волнуются, хотя, может, только так кажется. Велосипеды готовы, осталось проверить велокомп. Этот маленький, но незаменимый помощник замеряет скорость передвижения, высчитывает расстояние и показывает время. Настраивая прибор, 22–летний гонщик Максим Рудаков между делом рассказывает, что учится в Сибирском госуниверситете физической культуры и спорта, хвалит удмуртские трассы и так же, как предыдущий наш собеседник, признаётся, что нынешнее соревнование – отличная подготовка, но только к летней спартакиаде учащихся, которая стартует 16 июня в Майкопе. Максим и его друзья по команде велогонку «Удмуртской правды» стараются не пропускать.

Важно сохранить традиции

Владимир Белокрылов, заслуженный тренер Удмуртской Республики, убеждён, ни в коем случае нельзя терять те традиции в велоспорте, которые были заложены больше полувека назад. Велогонка «Удмуртской правды» – одна из тех прекрасных возможностей повышать престиж и популярность этого зрелищного вида спорта.

– Нам есть чем гордиться, наши спортсмены показывают блестящие результаты. В сборной России самое большое количество гонщиков Удмуртии. Они хороши и в маунтинбайке, и на треке, и на шоссе. Даже в командах «Катюша» и «Русвело» выступают наши спортсмены. Команда велогонщиков Удмуртии в 2016 году была в числе 20 сильнейших профессиональных команд мира. Но в этом году из–за нехватки финансов мы, увы, не смогли её зарегистрировать.

Подопечные Владимира Белокрылова великолепны в соревнованиях на горных велосипедах. На призовые места в многодневке «Удмуртской правды», где соревнуются шоссейники, они особо не рассчитывают, но пропустить домашнюю гонку всё равно не могли, тем более, как говорит Владимир Александрович, «гонка – лучшая тренировка».

33–летний Евгений Печенин, участник Олимпийских игр в Лондоне, в многодневке «Удмуртской правды» выступает с 16 лет. И хотя задачи выиграть сегодня нет, спортсмен, без сомнений, как всегда выложится на все сто.

– Главная установка на предстоящие дни – «поймать скорость» и подготовиться к чемпионату России.

Личная победа – общая победа

Как бы ни расценивали велогонку «Удмуртской правды» спортсмены, они, как и подобает настоящим профессионалам, борются до победного.

Вот и Никита Разумов, гонщик из московского клуба «Динамо», в финальной групповой гонке на 120 километров, которая прошла в комплексе имени Александра Демидова, стал третьим. А на 3–м этапе многодневки, когда спортсмены на время преодолели 21 километр вдоль берегов Камы, Никита был первым. Кстати, в 2010 году старший брат спортсмена, Максим Разумов, тоже был в числе победителей велогонки «Удмуртской правды».

– В вашей республике прекрасные трассы, – делится впечатлениями молодой гонщик. – Олимпийская велотрасса на Крылатских холмах, где я тренируюсь, чем–то похожа на ту, что в комплексе имени Галины Кулаковой. Хотя ваша чуть короче, но по уровню сложности нисколько не уступает. Много похожих трасс за границей, они располагаются примерно в таком же рельефе. Так что мне было комфортно ехать по ним.

Первым в финальный день заездов стал Аркадий Ерёмкин, представляющий Новосибирскую область. Спортсмен признаётся, что его победа – это отчасти заслуга всей команды. Ведь благодаря правильно выбранной тактике, когда в лидеры выходил то один гонщик его команды, то другой, удалось сохранить лидирующие позиции, и вся группа в целом выступила очень успешно. – На этой сложной трассе главное – сохранить силы. Победит тот, кто правильно их распределит, – считает Аркадий.

Самарский триумф

На отлично провели все этапы многодневки гонщики клуба «ЦСКА Самара». И юниоры, и участники в категории «мужчины» показали блестящие результаты. В итоге в день награждения победителей самарские спортсмены не сходили с пьедестала почёта. Бронзовым призёром 67–й велогонки «Удмуртской правды» стал Александр Комин, серебро досталось Денису Калашникову, золото – Евгению Зверкову. Александр Комин ко всему прочему по сумме 4–х этапов победил в классификациях «Стабильный гонщик» и «Активный гонщик».

Самарские спортсмены на многодневке отличаются стабильно каждый год. Привычку побеждать, преодолевать себя и свои страхи Александру Комину привили родители, велогонщики в прошлом. Папа молодого спортсмена, тоже Александр Комин, серебряный призёр чемпионата мира в командной гонке 1982 года. Мама, Светлана Александровна Передельская, – бронзовый призёр чемпионата СССР 1985 года. Сегодня родители Александра тренируют детей. Когда–то начинающий гонщик тоже занимался у них. Сейчас он уже сам корректирует свои тренировки. Александр, как и его товарищи по команде, восхищается нашими трассами.

– Шикарный биатлонный комплекс, – говорит он. – В Самаре такого, к сожалению, нет. Мы завидуем спортсменам Удмуртии. Крутые повороты, спуски и подъёмы, по словам Комина, замечательная особенность удмуртских трасс. На таких как раз и выявляется настоящий победитель, гонщик–универсал, способный преодолеть любой, даже самый сложный рельеф.

Для Дениса Калашникова, другого участника самарской команды, нынешняя многодневка запомнится не только победами в двух этапах и вторым местом по итогам всех заездов, но ещё и тем, что по результатам велогонки Денис получил звание мастера спорта.

– Велогонка «Удмуртской правды» замечательна с точки зрения организации, – считает гонщик. – Спонсоры предоставляют кубки, майки лидера, призы и прочую атрибутику. Это создаёт антураж гонки. Для спортсмена важно, когда признают его заслуги. Сейчас в России мало где соревнования проводятся на таком высоком уровне. По уровню организации и проведения велогонка в Удмуртии больше похожа на европейские соревнования. Я недавно приехал с гонок, прошедших в Испании. Там как раз много денег тратится на организацию и награждение гонщиков.

Абсолютный победитель многодневки Евгений Зверков также считает, что велогонки в Удмуртии всегда проводятся на самом высоком уровне. Хотя были годы, когда соревнование имело статус международного, и в республику приезжали даже гонщики из–за рубежа. Тогда этапы получались ещё более зрелищными и захватывающими.

Что ж, есть куда стремиться. Очевидно, что велогонку «Удмуртской правды» необходимо не только сохранить, но и делать всё возможное, чтобы интерес гонщиков России к ней не угасал, чтобы выступать на ней было почётно и престижно и для наших спортсменов, и для зарубежных.

Важно

Нельзя терять те традиции в велоспорте, которые были заложены больше полувека назад. Велогонка «Удмуртской правды» – одна из тех прекрасных возможностей повышать престиж и популярность этого зрелищного вида спорта.

Цитата

Велогонка «Удмуртской правды» замечательна с точки зрения органиации. Спонсоры предоставляют кубки, майки лидера, призы и прочую атрибутику. Это создаёт антураж гонки. Для спортсмена важно, когда признают его заслуги. Сейчас в России мало где соревнования проводятся на таком высоком уровне. По уровню организации и проведения велогонка в Удмуртии больше похожа на европейские соревнования.

Денис Калашников, серебряный призёр 67–й всероссийской многодневной велогонки «Удмуртской правды».

Фото: Сергей РОГОЗИН

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Автор статьи

3 %d0%bd%d0%b0 4.. Наталья ТЮТИНА Журналист Все материалы этого автора

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