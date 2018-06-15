Первый на спортивном пьедестале. В рамках акции «Стань первым!» прошли уникальные уроки и состязания Спортивные игры и мастер–классы стали заметной частью благотворительной акции «Стань первым!», котору...

Наталья Антипина: «Новое поколение детей не готово к тренировкам». Первый тренер Алины Загитовой рассказала о потенциале юных фигуристов На прошлой неделе в Ижевске состоялся первый мастер–класс олимпийской чемпионки Алины Загитовой. По е...

Уличная гимнастика становится большим спортом В течение лета в Глазове будет проходить турнир по уличной гимнастике «Атомный воркаут-2018». Турнир ...