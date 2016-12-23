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Удмуртская «Школа грамотного потребителя» - лучшая в стране

23 декабря
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Подведены годовые итоги федерального проекта «Школа грамотного потребителя». Региональная школа Удмуртии признана лучшей в стране по итогам 2016 года. Рейтинг качества реализации проекта составили его координаторы - представители партии «Единая Россия».

1 декабря в Общественной палате РФ прошло награждение победителей проекта. Почетную грамоту из рук первого заместителя председателя Комитета Госдумы РФ по жилищной политике и ЖКХ, соруководителя федерального проекта «Школа грамотного потребителя» от партии «Единая Россия» Александра Сидякина получил основатель региональной школы в Удмуртии, ныне – начальник ГЖИ УР – главный госжилинспектор УР Марат Исмагилов.

Лучшие региональные школы отбирали по следующим критериям: количество прошедших обучение, качество и количество выпущенной методической литературы, а также качество учебных программ и системность работы. В «Топ-10» лучших региональных школ вошли также Кемеровская, Московская, Новосибирская, Мурманская, Новгородская, Ульяновская области, Ставропольский и Хабаровский край, а также Республика Татарстан.

Напомним, федеральный проект, направленный на ликвидацию потребительской неграмотности в сфере ЖКХ, действует с 2014 года. По итогам прошлого года удмуртская региональная школа вошла в десятку лучших в России. Всего за два года тематические экспресс-курсы прошли более 3,5 тысячи жителей республики, в мероприятиях приняли участие около 5 тысяч человек.

На федеральном уровне партийный проект «Школа грамотного потребителя» сегодня охватывает 83 региона. В региональных школах прошли обучение более одного миллиона человек, а общая аудитория проекта - более пяти миллионов участников. Региональные школы партийного проекта «Школа грамотного потребителя» провели свыше 10 тысяч обучающих мероприятий, 15 федеральных мониторингов, выпустили 140 тысяч экземпляров информационно-методических пособий.

– Мы ведем в нашем регионе системную работу по просвещению населения в вопросах ЖКХ, делимся с коллегами из регионов своими практиками, распространяем методические и информационные материалы, – рассказал руководитель лекторской группы федерального проекта «Школа грамотного потребителя» в Удмуртии Тимур Ахметвалеев. – Успешно сотрудничаем с жилищными объединениями, советами домов и жителями не только в Ижевске, но и в Воткинске, Глазове, Сарапуле, Камбарке, Балезино, Игре, Можге, Увинском, Завьяловском районах. В следующем году география проекта в Удмуртской Республике будет еще больше расширена.

Запись в Школу грамотного потребителя в Удмуртии ведется постоянно по телефону 47-99-47. Также можно отправить письмо на адрес: sovet@dom-udm.ru.

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Автор статьи

021 Надежда БОНДАРЕНКО Все материалы этого автора

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