На всей территории Удмуртии отключили аналоговый сигнал. Вместо него жители республики получили 20 каналов мультиплекса в хорошем качестве и свободном доступе.
Переход на цифровое телевидение проходит в рамках федеральной программы «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009—2018 годы».
«Наша общая задача - подготовить жителей республики к переходу на цифровое вещание, чтобы наши граждане не оказались без важнейшего источника информации. Министерство информатизации и связи республики, РТРС, другие организации эту работу ведут уже не первый месяц. Для оказания помощи жителям, которые оказались вне зоны приёма цифрового телевидения, Правительством Удмуртии принято постановление о выплате компенсации в размере до 4500 рублей на приобретение оборудования для приёма спутникового телевещания. В ближайшее время мы расширим территорию действия мер соцподдержки на всех жителей, доход которых составил ниже 1,5 величины прожиточного минимума на человека для компенсации затрат до 1000 рублей на приобретение телевизионных приставок. Сейчас на выплату из бюджета выделено 10 миллионов рублей. Если этой суммы не хватит, она будет увеличена», - сообщил сегодня на брифинге Председатель Правительства Удмуртской Республики Ярослав Семенов.
С середины 2018 года в республике были проведены мероприятия по информированию граждан через телевидение, радио, местные печатные издания. Сформирована платежка Фонда капитального ремонта с объявлением о переходе на цифровое телевидение.
Премьер-министр отметил, что для удовлетворения спроса населения необходимые для приёма цифрового вещания телевизионные приставки имеются в продаже в большом ассортименте. Помимо специализированных магазинов, они продаются во всех отделениях почтовой связи республики.
Для помощи жителям в настройке оборудования привлечено 450 волонтёров, 39 социальных работников, а также члены Регионального отделения Союза пенсионеров («серебряные волонтеры»).
«Это событие является завершающим этапом программы перехода на цифровое вещание, которая началась в 2010 году. Главное преимущество цифрового эфирного телевидения - высокое качество изображения и звука, многоканальность, простота настройки приёмного оборудования, отсутствие абонентской платы. За это время в Удмуртии было построено 38 объектов цифрового телевещания, из них 29 были построены «с нуля». Первые 5 объектов начали вещание в 2014 году, а к концу 2018 года, после запуска вещания на всех объектах, охват населения республики цифровым телевидением составил 99,28%», - отметил министр информатизации и связи Удмуртской Республики Тимур Меджитов.
Для жителей, которые оказались вне зоны приёма цифрового телевидения, предлагаются специальные комплекты спутникового оборудования операторов НТВ+, МТС и Телекарта, с которыми заключены соответствующие соглашения и которые позволяют принимать 20 бесплатных телеканалов.
В марте 2019 года начала работать региональная «горячая линия» по ответам на вопросы жителей, а также по приёму заявок на услуги по настройке оборудования. За период работы «горячей линии» всего было проконсультировано более 4000 граждан, оказана помощь с выездом на места более 400 домохозяйствам. Региональная «горячая линия» по подключению к цифровому телевидению работает ежедневно с 10.00 до 22.00, без выходных. Тел.: 8-800-350-37-74.
Получить компенсацию на приобретение спутникового оборудования и цифровой приставки гражданам, подпадающим в льготную категорию, необходимо обратиться в Министерство социальной политики Удмуртской Республики с подтверждающими понесённых затрат документами. Осуществлять выплаты будут до конца этого года.
Сегодня на аппаратном совещании Глава Удмуртии Александр Бречалов призвал силовые структуры держать на контроле данный вопрос. Он подчеркнул, что главам муниципальных образований и СМИ необходимо по этой теме очень чётко отработать, чтобы не допустить спекуляций лжеволонтёрами по настройке оборудования, а также продавцами цифрового оборудования.
Напомним, после перехода на цифровое эфирно телевидение национальный телеканал «Моя Удмуртия» остаётся со своими телезрителями. Во-первых, телеканал доступен на 21 кнопке кабельного телевидения, во-вторых, идёт вещание на сети интернет и в сети спутникового оператора Телекарта. Запущена процедура подключения «Моей Удмуртии» к сети Триколор.
Фото: pixabay
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