В Ижевске будет проведён форум "Сделано в Удмуртии". Он ставит перед собой цели и задачи оценить состояние бизнес-климата в Удмуртии и выработать инструменты по его улучшению. Форум станет открытой трибуной для диалога «Бизнес–Власть», итогом которого должны быть разработки совместных механизмов решения проблем бизнес-процессов в регионе.
Параллельно с форумом на Центральной площади столицы намечено провести одноимённую выставку-ярмарку. А в парке Кирова состоится фермерский фестиваль "Своё. Продолжение".
4 ноября будет развёрнута выставка изделий декоративно-прикладного искусства и ремёсел, будет работать интерактивная фотозона «Народы России». В центре Ижевска пройдут праздничные гуляния с участием народных коллективов, здесь же будет реализован молодёжный проект «Разогрев со звездой», состоится национальный чемпионат по неолимпийским видам развлечений. В течение нескольких дней на площади будет работать ярмарка национальных блюд.
Организаторы праздника надеются, что много зрителей привлечёт танцевальный баттл «Star&Млад» - оригинальный поединок между молодёжью и старшим поколением. В современной музыкальной обработке прозвучат русские, татарские, удмуртские, еврейские народные песни. 100 задорных бабушек и дедушек поборются со 100 внуками за право быть лучшими. Победителей определит народное голосование.
После баттла на площади состоится финал акции "Удмуртия согревает".
Завершатся праздничные торжества концертом, в котором примут участие "Бабушки из Бураново", удмуртская инди-рок группа "Silent Woo Goore", удмуртский рэпер Богдан Анфиногенов и специальный гость из Москвы.
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